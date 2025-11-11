https://fr.sputniknews.africa/20251111/il-ny-a-pas-de-souverainete-alimentaire-ni-hydrique-sans-souverainete-energetique--1080383715.html

“Il n’y a pas de souveraineté alimentaire ni hydrique sans souveraineté énergétique”

À l’occasion de la 6e Semaine des Énergies et des Énergies Renouvelables d’Afrique à Ouagadougou, les pays du Sahel affirment leur volonté de prendre en main... 11.11.2025, Sputnik Afrique

“Il n’y a pas de souveraineté alimentaire ni hydrique sans souveraineté énergétique” Sputnik Afrique À l’occasion de la 6e Semaine des Énergies et des Énergies Renouvelables d’Afrique (SEERA 2025), à Ouagadougou, les pays du Sahel affirment leur volonté de prendre en main leur avenir énergétique. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali explorent des initiatives inédites pour renforcer leur souveraineté et assurer un développement durable à leurs populations.

Au cours de l’événement, le premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a souligné l'importance stratégique du “Nexus agriculture-énergie-eau” pour le Burkina Faso et l’ensemble du Sahel, insistant sur l'importance de la coopération régionale avec le Niger et le Mali pour transformer les défis en opportunités.Yacouba Zabré Gouba, ministre burkinabé de l'Énergie, a rappelé que la production et la distribution d'une énergie accessible et durable sont devenues une priorité nationale.De son côté, Tobouré Gandré, directeur général de l'ANEREE, a indiqué que le potentiel est réel, mais que l'industrialisation locale et la formation de techniciens qualifiés demeurent essentiels pour réussir la transition énergétique.Quant au Niger, le ministre Amadou Haoua a présenté le projet nucléaire stratégique mené en collaboration avec la Russie, qui repose sur un modèle novateur d'échange équitable entre infrastructures et ressources locales, incarnant ainsi une nouvelle vision de la souveraineté énergétique africaine.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

