“Il n’y a pas de souveraineté alimentaire ni hydrique sans souveraineté énergétique”
11.11.2025
2025-11-11T15:04+0100
avenir souverain
À l’occasion de la 6e Semaine des Énergies et des Énergies Renouvelables d’Afrique (SEERA 2025), à Ouagadougou, les pays du Sahel affirment leur volonté de prendre en main leur avenir énergétique. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali explorent des initiatives inédites pour renforcer leur souveraineté et assurer un développement durable à leurs populations.
Au cours de l’événement, le premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a souligné l'importance stratégique du “Nexus agriculture-énergie-eau” pour le Burkina Faso et l’ensemble du Sahel, insistant sur l'importance de la coopération régionale avec le Niger et le Mali pour transformer les défis en opportunités.Yacouba Zabré Gouba, ministre burkinabé de l'Énergie, a rappelé que la production et la distribution d'une énergie accessible et durable sont devenues une priorité nationale.De son côté, Tobouré Gandré, directeur général de l'ANEREE, a indiqué que le potentiel est réel, mais que l'industrialisation locale et la formation de techniciens qualifiés demeurent essentiels pour réussir la transition énergétique.Quant au Niger, le ministre Amadou Haoua a présenté le projet nucléaire stratégique mené en collaboration avec la Russie, qui repose sur un modèle novateur d'échange équitable entre infrastructures et ressources locales, incarnant ainsi une nouvelle vision de la souveraineté énergétique africaine.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
2025
“Il n’y a pas de souveraineté alimentaire ni hydrique sans souveraineté énergétique”
Au cours de l’événement, le premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a souligné l'importance stratégique du “Nexus agriculture-énergie-eau” pour le Burkina Faso et l’ensemble du Sahel, insistant sur l'importance de la coopération régionale avec le Niger et le Mali pour transformer les défis en opportunités.
Yacouba Zabré Gouba,
ministre burkinabé de l'Énergie, a rappelé que la production et la distribution d'une énergie accessible et durable
sont devenues une priorité nationale.
De son côté, Tobouré Gandré, directeur général de l'ANEREE, a indiqué que le potentiel est réel, mais que l'industrialisation locale et la formation de techniciens qualifiés demeurent essentiels pour réussir la transition énergétique.
Quant au Niger, le ministre Amadou Haoua
a présenté le projet nucléaire stratégique mené en collaboration avec la Russie
, qui repose sur un modèle novateur d'échange équitable entre infrastructures et ressources locales, incarnant ainsi une nouvelle vision de la souveraineté énergétique africaine.
“Il n’y a pas de souveraineté alimentaire ni hydrique sans souveraineté énergétique. C’est en articulant les besoins agricoles, énergétiques et hydriques de manière concertée, en valorisant nos ressources locales, en formant nos techniciens et en industrialisant nos filières que nous pourrons bâtir une Afrique capable de produire ce qu’elle consomme et de créer un avenir durable pour ses citoyens. Nous ne voulons plus d’un système où l’uranium de nos sols éclaire l’Europe, tandis que nos enfants vivent dans l’obscurité. Cette vision est la condition sine qua non pour une souveraineté réelle et durable”, a rappelé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, premier ministre du Burkina Faso.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify