Namibie: Rosatom présente un projet d'extraction d'uranium respectueux de l'environnement

Namibie: Rosatom présente un projet d'extraction d'uranium respectueux de l'environnement

Des représentants de cette entreprise publique russe spécialisée dans le secteur nucléaire ont présenté le projet Wings à la IIe Conférence sur la science et... 29.10.2024

"Cette approche reflète notre engagement non seulement à fournir des solutions énergétiques, mais également à protéger la nature unique de la Namibie pour les générations futures", a-t-il ajouté.La contribution du secteur minier au PIB de la Namibie est passée à 14,4% en 2023, contre 11,9% en 2022, selon le ministre des Mines et de l'Énergie, Tom Alvendo.La Namibie avait qualifié l'uranium d'un des six minéraux "d'importance stratégique".Headspring Investments, qui fait partie du groupe Uranium One, a déclaré être fière d'utiliser des technologies de pointe dans le développement des gisements d'uranium.La compagnie utilise la lixiviation in situ pour extraire le minerai de couches qui peuvent ne pas être accessibles par les méthodes minières traditionnelles.

