"Cet accueil représente vraiment un message fort des liens qui lient l'Algérie à la Russie"
"Cet accueil représente vraiment un message fort des liens qui lient l'Algérie à la Russie"
À l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la révolution, l'Algérie a invité le colonel soviétique Andreï Pavlenko, qui avait participé au déminage...
"Cet accueil représente vraiment un message fort des liens qui lient l'Algérie à la Russie"
"Cet accueil représente vraiment un message fort des liens qui lient l'Algérie à la Russie"
Retrouvez également dans cette émission: -Ibou Sy, blogueur et communicant malien, ainsi qu'Abdoul Diallo, analyste malien et président du Réseau des Communicateurs, Bloggeurs et Activistes Professionnels du Mali, qui évoquent les nouveaux missiles russes; -Ahmed Mizab, expert en questions sécuritaires et stratégiques, qui revient sur l'invitation du colonel Andreï Pavlenko. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
"Cet accueil représente vraiment un message fort des liens qui lient l'Algérie à la Russie"

11.11.2025
Zone de Contact
"Cet accueil représente vraiment un message fort des liens qui lient l'Algérie à la Russie"
Anthony Lefebvre
À l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la révolution, l'Algérie a invité le colonel soviétique Andreï Pavlenko, qui avait participé au déminage du pays. Pour Sputnik Afrique, Abderrahmane Hadef, expert algérien en développement économique, est revenu sur la portée symbolique de cette invitation dans les relations russo-algériennes.
"L'accueil du colonel en retraite Andreï Pavlenko par le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, au-delà de la symbolique, cet accueil représente vraiment un message fort des liens qui lient l'Algérie à la Russie. C'est des liens historiques, bien évidemment, mais qui sont ancrées aussi par des relations humaines très très fortes", a déclaré Abderrahmane Hadef au micro de Zone de Contact.

"Je pense qu'aujourd'hui c'est cette forte relation aussi, qui ouvre les perspectives d'une collaboration encore plus intense dans différents secteurs, particulièrement dans le secteur militaire qui connaît des évolutions sans précédent aujourd'hui. L'Algérie et la Russie peuvent aussi concevoir une nouvelle stratégie de coopération, encore renforcer leurs partenariats stratégiques, mais aussi ouvrir des perspectives dans de nouveaux domaines et de nouvelles spécialités militaires", a ajouté l'expert algérien.

Retrouvez également dans cette émission:
-Ibou Sy, blogueur et communicant malien, ainsi qu'Abdoul Diallo, analyste malien et président du Réseau des Communicateurs, Bloggeurs et Activistes Professionnels du Mali, qui évoquent les nouveaux missiles russes;
-Ahmed Mizab, expert en questions sécuritaires et stratégiques, qui revient sur l’invitation du colonel Andreï Pavlenko.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
