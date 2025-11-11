https://fr.sputniknews.africa/20251111/cet-accueil-represente-vraiment-un-message-fort-des-liens-qui-lient-lalgerie-a-la-russie-1080373163.html

"Cet accueil représente vraiment un message fort des liens qui lient l'Algérie à la Russie"

"Cet accueil représente vraiment un message fort des liens qui lient l'Algérie à la Russie"

À l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la révolution, l'Algérie a invité le colonel soviétique Andreï Pavlenko, qui avait participé au déminage... 11.11.2025, Sputnik Afrique

Retrouvez également dans cette émission: -Ibou Sy, blogueur et communicant malien, ainsi qu'Abdoul Diallo, analyste malien et président du Réseau des Communicateurs, Bloggeurs et Activistes Professionnels du Mali, qui évoquent les nouveaux missiles russes; -Ahmed Mizab, expert en questions sécuritaires et stratégiques, qui revient sur l’invitation du colonel Andreï Pavlenko. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

