Afrique du Sud: les exportations d'agrumes en hausse de 22%
11.11.2025
Les exportations d'agrumes d'Afrique du Sud ont bondi de 22% pour atteindre un niveau record cette année, portées par une demande accrue, des conditions météorologiques favorables et l'entrée en production de nouveaux vergers, a déclaré lundi l'Association des producteurs d'agrumes d'Afrique australe (CGA).
Deuxième exportateur mondial d'agrumes derrière l'Espagne, l'Afrique du Sud a expédié plus de 3 millions de tonnes de fruits lors de la saison qui s'est achevée en octobre, contre 2,4 millions l'an dernier.
Cette saison exceptionnelle a été marquée par une forte demande sur les marchés étrangers pour les oranges à jus et les citrons, a précisé la CGA dans un communiqué.
L'Europe reste le principal marché des agrumes sud-africains, absorbant environ 36% du total des exportations, suivie par le Moyen-Orient (19 %) et l'Asie (15 %).