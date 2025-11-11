https://fr.sputniknews.africa/20251111/afrique-du-sud-les-exportations-dagrumes-en-hausse-de-22-1080368057.html

Afrique du Sud: les exportations d'agrumes en hausse de 22%

Les exportations d'agrumes d'Afrique du Sud ont bondi de 22% pour atteindre un niveau record cette année, portées par une demande accrue, des conditions... 11.11.2025

Deuxième exportateur mondial d'agrumes derrière l'Espagne, l'Afrique du Sud a expédié plus de 3 millions de tonnes de fruits lors de la saison qui s'est achevée en octobre, contre 2,4 millions l'an dernier.Cette saison exceptionnelle a été marquée par une forte demande sur les marchés étrangers pour les oranges à jus et les citrons, a précisé la CGA dans un communiqué.L'Europe reste le principal marché des agrumes sud-africains, absorbant environ 36% du total des exportations, suivie par le Moyen-Orient (19 %) et l'Asie (15 %).

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

