La Côte d'Ivoire vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 33,07% d'ici 2035

Le gouvernement ivoirien a révélé récemment, son ambition de réduire de 33,07% les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2035. 10.11.2025, Sputnik Afrique

L’annonce a été faite par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Etranger, Léon Kacou Adom lors de sa participation aux travaux du Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernement tenu dans le cadre de la COP30 à Belém (Brésil), rapporte l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP).Pour le Chef de la diplomatie ivoirienne, la Côte d’Ivoire a choisi l’action à travers le renforcement de son cadre juridique et institutionnel, se traduisant par l’adoption d’une loi nationale sur les changements climatiques, la création d’institutions dédiées comme le Bureau du Marché Carbone et la Commission Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques.Le ministre a saisi l’occasion pour rappeler la nécessité pour les pays africains de renforcer leurs mécanismes de financements climat, les ressources prévisibles, accessibles et transparentes pour atteindre leurs objectifs en matière de protection climat.

