Le Président djiboutien brigue officiellement un sixième mandat
Le Président djiboutien brigue officiellement un sixième mandat
Sputnik Afrique
Le président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, en poste depuis 1999, briguera un sixième mandat en avril 2026, a annoncé, samedi, le président de l'Assemblée... 09.11.2025, Sputnik Afrique
"Il a accepté d'être candidat pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, tout s'est bien passé", a déclaré Dileita Mohamed Dileita, proche de M. Guelleh dont il fut le Premier ministre, à l'issue d'un congrès du Rassemblement populaire pour le Progrès (RPP), parti du chef de l'Etat. M. Guelleh, 77 ans, fait d'ores et déjà figure du grand favori. Lors de la dernière présidentielle, en avril 2021, il avait été réélu avec plus de 97% des voix.
Actus
06:38 09.11.2025
Hassan Sheikh Mohamud (archive photo)
Hassan Sheikh Mohamud (archive photo) - Sputnik Afrique, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Algérie Presse Service (APS)
Le président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, en poste depuis 1999, briguera un sixième mandat en avril 2026, a annoncé, samedi, le président de l'Assemblée nationale, moins d'une semaine après la suppression par le Parlement de la loi fixant à 75 ans l'âge limite pour être candidat à la présidentielle.
"Il a accepté d'être candidat pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, tout s'est bien passé", a déclaré Dileita Mohamed Dileita, proche de M. Guelleh dont il fut le Premier ministre, à l'issue d'un congrès du Rassemblement populaire pour le Progrès (RPP), parti du chef de l'Etat.
M. Guelleh, 77 ans, fait d'ores et déjà figure du grand favori. Lors de la dernière présidentielle, en avril 2021, il avait été réélu avec plus de 97% des voix.
