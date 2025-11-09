https://fr.sputniknews.africa/20251109/le-president-djiboutien-brigue-officiellement-un-sixieme-mandat-1080316285.html

Le Président djiboutien brigue officiellement un sixième mandat

Le président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, en poste depuis 1999, briguera un sixième mandat en avril 2026, a annoncé, samedi, le président de l'Assemblée... 09.11.2025, Sputnik Afrique

djibouti

élections

"Il a accepté d'être candidat pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, tout s'est bien passé", a déclaré Dileita Mohamed Dileita, proche de M. Guelleh dont il fut le Premier ministre, à l'issue d'un congrès du Rassemblement populaire pour le Progrès (RPP), parti du chef de l'Etat. M. Guelleh, 77 ans, fait d'ores et déjà figure du grand favori. Lors de la dernière présidentielle, en avril 2021, il avait été réélu avec plus de 97% des voix.

