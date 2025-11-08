https://fr.sputniknews.africa/20251108/afreximbank-accorde-un-pret-de-13-md--pour-la-construction-dune-usine-dengrais-en-angola--1080292595.html
Afreximbank accorde un prêt de 1,3 md $ pour la construction d'une usine d'engrais en Angola
Afreximbank accorde un prêt de 1,3 md $ pour la construction d'une usine d'engrais en Angola
Cette usine est développée conjointement par le groupe angolais OPAIA – actif dans divers secteurs, notamment les services de construction – et la compagnie...
Elle permettra de réduire la dépendance aux importations, rapportent des médias citant le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Pedro Azevedo. En juillet 2024, Afreximbank a donné son aval à un financement de 1,4 milliard de dollars. La banque a été désignée comme principal arrangeur du projet. La nouvelle usine d’urée et d’ammoniac devrait être achevée d’ici 2027 et fournir à l’Angola jusqu’à 4.000 tonnes de produit par jour.
=Cette usine est développée conjointement par le groupe angolais OPAIA – actif dans divers secteurs, notamment les services de construction – et la compagnie gazière publique Sonagas.
Elle permettra de réduire la dépendance aux importations, rapportent des médias citant le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Pedro Azevedo.
En juillet 2024, Afreximbank a donné son aval à un financement de 1,4 milliard de dollars. La banque a été désignée comme principal arrangeur du projet.
La nouvelle usine d’urée et d’ammoniac devrait être achevée d’ici 2027 et fournir à l’Angola jusqu’à 4.000 tonnes de produit par jour.