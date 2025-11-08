https://fr.sputniknews.africa/20251108/afreximbank-accorde-un-pret-de-13-md--pour-la-construction-dune-usine-dengrais-en-angola--1080292595.html

Afreximbank accorde un prêt de 1,3 md $ pour la construction d'une usine d'engrais en Angola

Cette usine est développée conjointement par le groupe angolais OPAIA – actif dans divers secteurs, notamment les services de construction – et la compagnie...

Elle permettra de réduire la dépendance aux importations, rapportent des médias citant le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Pedro Azevedo. En juillet 2024, Afreximbank a donné son aval à un financement de 1,4 milliard de dollars. La banque a été désignée comme principal arrangeur du projet. La nouvelle usine d’urée et d’ammoniac devrait être achevée d’ici 2027 et fournir à l’Angola jusqu’à 4.000 tonnes de produit par jour.

