Les Forces Armées Nationales du Burkina Faso ont célébré le 65e anniversaire de leur création. Au micro de Zone de Contact, l'ex-parlementaire burkinabè Iba Karim
"Une opportunité précieuse de consolider le lien entre l’armée et la nation"
"Une opportunité précieuse de consolider le lien entre l’armée et la nation"
"Cette célébration offre pour nous, les Burkinabés, une opportunité précieuse de consolider le lien entre l'armée et la nation, entre l'armée et la population civile. Elle ravive le sentiment d'appartenance et de solidarité nationale", souligne-t-il.Il salue également la transformation de l'armée burkinabè: Retrouvez également dans cette émission: -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la stratégie de Donald Trump à l'égard du Nigeria, pays qu'il a menacé d'une intervention militaire.
burkina faso
Les Forces Armées Nationales du Burkina Faso ont célébré le 65e anniversaire de leur création. Au micro de Zone de Contact, l'ex-parlementaire burkinabè Iba Karim a fait le point sur les dernières évolutions au sein de l'armée burkinabé et évoqué les derniers succès qu'elle a engrangé dans sa guerre contre le terrorisme.
"L’armée d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle des années 1970 ou 1980. Elle est désormais équipée de matériel de dernière génération et capable de réagir promptement, grâce à la coopération avec nos partenaires nationaux et internationaux, notamment dans le domaine du renseignement, de la logistique et de la formation."
Retrouvez également dans cette émission:
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la stratégie de Donald Trump à l'égard du Nigeria, pays qu'il a menacé d'une intervention militaire.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
