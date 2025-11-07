https://fr.sputniknews.africa/20251107/une-opportunite-precieuse-de-consolider-le-lien-entre-larmee-et-la-nation-1080272049.html

"Une opportunité précieuse de consolider le lien entre l’armée et la nation"

Les Forces Armées Nationales du Burkina Faso ont célébré le 65e anniversaire de leur création. Au micro de Zone de Contact, l'ex-parlementaire burkinabè Iba... 07.11.2025, Sputnik Afrique

“Cette célébration offre pour nous, les Burkinabés, une opportunité précieuse de consolider le lien entre l’armée et la nation, entre l’armée et la population civile. Elle ravive le sentiment d’appartenance et de solidarité nationale”, souligne-t-il.Il salue également la transformation de l’armée burkinabè: Retrouvez également dans cette émission: -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la stratégie de Donald Trump à l'égard du Nigeria, pays qu'il a menacé d'une intervention militaire. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

