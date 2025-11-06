https://fr.sputniknews.africa/20251106/le-cedi-ghaneen-sapprecie-de-30-face-au-dollar-au-s1-2025-1080231229.html
Le cedi ghanéen s'apprécie de 30% face au dollar au S1-2025
06:53 06.11.2025 (Mis à jour: 07:02 06.11.2025)
Le cedi ghanéen (GHS) s'est apprécié de 30% face au dollar américain durant le premier semestre de l'année en cours, faisant passer le taux de change d’environ 15,56 GHS début avril à 10,28 GHS pour 1 USD en juin, selon les données de la Banque centrale du Ghana (BoG), relayés par de médias.
Il s'agit de l’un des redressements les plus marqués réalisés par les monnaies africaines en 2025, souligne le régulateur qui attribue cette performance à l'affaiblissement du dollar américain et des interventions ciblées sur le marché des changes, notamment à travers une injection de 490 millions USD en avril.
L’indice du dollar américain avait chuté de près de 11% au premier semestre 2025, contribuant ainsi au soutien de la monnaie nationale, explique la BoG.
Toutefois, les autorités ghanéennes font état d'une incertitude entourant les implications complètes de ce mouvement, soulignant que le sentiment du marché joue un rôle important dans la dynamique de cette appréciation durable.