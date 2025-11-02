https://fr.sputniknews.africa/20251102/guinee-bissau-lancement-de-la-campagne-electorale-pour-les-legislatives-et-la-presidentielle-1080120538.html

Guinée Bissau: Lancement de la campagne électorale pour les législatives et la présidentielle

Guinée Bissau: Lancement de la campagne électorale pour les législatives et la présidentielle

Sputnik Afrique

La campagne électorale pour les élections législatives et la présidentielle prévues le 23 novembre en Guinée Bissau, a débuté samedi, pour une durée de 21... 02.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-02T06:36+0100

2025-11-02T06:36+0100

2025-11-02T06:36+0100

guinée-bissau

élection présidentielle

élections législatives

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/01/1054930028_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3600b4e640ebc14838e51af44c780fee.jpg

Ce sont au total quelque 860 mille électeurs qui sont attendus aux urnes pour s'acquitter de leur droit civique.Pour ce qui est élections législatives, quatorze formations politiques sont en lice, dont la coalition républicaine "Nô Kumpu Guiné" pour pourvoir 102 sièges au Parlement.Concernant le scrutin présidentiel, douze candidats ont été retenus, dont le Président sortant, Umaro Sissoco Embalo et l'ancien Président José Mario Vaz (2014-2020).Dans le même sillage, le président de la Commission Nationale Electorale (CNE), Npabi Cabi, a insisté sur la nécessité de faire montre de civisme et de la tolérance et à bannir le discours de haine pendant la campagne électorale.Pour leur part, plusieurs organisations de la société civile ont appelé les protagonistes à ce double scrutin d’éviter les déclarations "incendiaires" et les actes de violence.

guinée-bissau

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

guinée-bissau, élection présidentielle, élections législatives