https://fr.sputniknews.africa/20251102/guinee-bissau-lancement-de-la-campagne-electorale-pour-les-legislatives-et-la-presidentielle-1080120538.html
Guinée Bissau: Lancement de la campagne électorale pour les législatives et la présidentielle
Guinée Bissau: Lancement de la campagne électorale pour les législatives et la présidentielle
Sputnik Afrique
La campagne électorale pour les élections législatives et la présidentielle prévues le 23 novembre en Guinée Bissau, a débuté samedi, pour une durée de 21... 02.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-02T06:36+0100
2025-11-02T06:36+0100
2025-11-02T06:36+0100
guinée-bissau
élection présidentielle
élections législatives
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/01/1054930028_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3600b4e640ebc14838e51af44c780fee.jpg
Ce sont au total quelque 860 mille électeurs qui sont attendus aux urnes pour s'acquitter de leur droit civique.Pour ce qui est élections législatives, quatorze formations politiques sont en lice, dont la coalition républicaine "Nô Kumpu Guiné" pour pourvoir 102 sièges au Parlement.Concernant le scrutin présidentiel, douze candidats ont été retenus, dont le Président sortant, Umaro Sissoco Embalo et l'ancien Président José Mario Vaz (2014-2020).Dans le même sillage, le président de la Commission Nationale Electorale (CNE), Npabi Cabi, a insisté sur la nécessité de faire montre de civisme et de la tolérance et à bannir le discours de haine pendant la campagne électorale.Pour leur part, plusieurs organisations de la société civile ont appelé les protagonistes à ce double scrutin d’éviter les déclarations "incendiaires" et les actes de violence.
guinée-bissau
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/01/1054930028_374:0:1910:1152_1920x0_80_0_0_7e843d30fdb8c94d5b151bbecb328467.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
guinée-bissau, élection présidentielle, élections législatives
guinée-bissau, élection présidentielle, élections législatives
Guinée Bissau: Lancement de la campagne électorale pour les législatives et la présidentielle
La campagne électorale pour les élections législatives et la présidentielle prévues le 23 novembre en Guinée Bissau, a débuté samedi, pour une durée de 21 jours.
Ce sont au total quelque 860 mille électeurs qui sont attendus aux urnes pour s'acquitter de leur droit civique.
Pour ce qui est élections législatives, quatorze formations politiques sont en lice, dont la coalition républicaine "Nô Kumpu Guiné" pour pourvoir 102 sièges au Parlement.
Concernant le scrutin présidentiel, douze candidats ont été retenus, dont le Président sortant, Umaro Sissoco Embalo et l'ancien Président José Mario Vaz (2014-2020).
Dans le même sillage, le président de la Commission Nationale Electorale (CNE), Npabi Cabi, a insisté sur la nécessité de faire montre de civisme et de la tolérance et à bannir le discours de haine pendant la campagne électorale.
Pour leur part, plusieurs organisations de la société civile ont appelé les protagonistes à ce double scrutin d’éviter les déclarations "incendiaires" et les actes de violence.