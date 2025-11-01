Le nouveau missile intercontinental russe Bourevestnik est une avancée majeure - Kremlin

https://fr.sputniknews.africa/20251101/le-nouveau-missile-intercontinental-russe-bourevestnik-est-une-avancee-majeure---kremlin-1080079394.html

Le nouveau missile intercontinental russe Bourevestnik est une pure avancée, selon le Kremlin. 01.11.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079998758_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_aa4ab18a615a14a6bc69bd5aeb4d3ba1.jpg

"C'est une percée absolue, tant sur le plan technologique que sur celui de la défense", a déclaré à Sputnik le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Plus tôt, Vladimir Poutine avait annoncé la fin des essais de ce missile à portée illimitée. L'engin a effectué un vol d'essai de 14.000 km, a précisé le chef d'état-major des forces armées russes.

