Le nouveau missile intercontinental russe Bourevestnik est une avancée majeure - Kremlin
Le nouveau missile intercontinental russe Bourevestnik est une avancée majeure - Kremlin
01.11.2025
"C'est une percée absolue, tant sur le plan technologique que sur celui de la défense", a déclaré à Sputnik le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Plus tôt, Vladimir Poutine avait annoncé la fin des essais de ce missile à portée illimitée. L'engin a effectué un vol d'essai de 14.000 km, a précisé le chef d'état-major des forces armées russes.
Le nouveau missile intercontinental russe Bourevestnik est une pure avancée, selon le Kremlin.
"C'est une percée absolue, tant sur le plan technologique que sur celui de la défense", a déclaré à Sputnik le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
Plus tôt, Vladimir Poutine avait annoncé la fin des essais de ce missile à portée illimitée. L'engin a effectué un vol d'essai de 14.000 km, a précisé le chef d'état-major des forces armées russes.