Le nouveau missile intercontinental russe Bourevestnik est une avancée majeure - Kremlin
"C'est une percée absolue, tant sur le plan technologique que sur celui de la défense", a déclaré à Sputnik le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Plus tôt, Vladimir Poutine avait annoncé la fin des essais de ce missile à portée illimitée. L'engin a effectué un vol d'essai de 14.000 km, a précisé le chef d'état-major des forces armées russes.
06:55 01.11.2025
Le nouveau missile intercontinental russe Bourevestnik est une pure avancée, selon le Kremlin.
"C'est une percée absolue, tant sur le plan technologique que sur celui de la défense", a déclaré à Sputnik le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
Plus tôt, Vladimir Poutine avait annoncé la fin des essais de ce missile à portée illimitée. L'engin a effectué un vol d'essai de 14.000 km, a précisé le chef d'état-major des forces armées russes.
