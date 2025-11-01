Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
En direct: Le Grand Musée égyptien ouvre ses portes
https://fr.sputniknews.africa/20251101/en-direct-le-grand-musee-egyptien-ouvre-ses-portes--1080097081.html
En direct: Le Grand Musée égyptien ouvre ses portes
En direct: Le Grand Musée égyptien ouvre ses portes
Sputnik Afrique
Suivez avec Sputnik Afrique la conférence de presse et l'inauguration de ce musée à Gizeh qui s'étend sur un terrain de 47 hectares, ce qui en fait l'un des... 01.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-01T14:38+0100
2025-11-01T14:38+0100
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/01/1080096913_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7cc8e90a95fb26c52be16ff3460c9906.jpg
égypte
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Inauguration du Grand Musée égyptien au Caire
Sputnik Afrique
Inauguration du Grand Musée égyptien au Caire
2025-11-01T14:38+0100
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/01/1080096913_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f325c8a20e4784e2c7e1ba2f5f8ab301.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
égypte
égypte

En direct: Le Grand Musée égyptien ouvre ses portes

14:38 01.11.2025
© Ruptly
S'abonner
Suivez avec Sputnik Afrique la conférence de presse et l'inauguration de ce musée à Gizeh qui s'étend sur un terrain de 47 hectares, ce qui en fait l'un des plus grands du monde.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала