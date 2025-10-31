https://fr.sputniknews.africa/20251031/pekin-se-declare-pret-a-lever-les-droits-de-douane-sur-tous-les-produits-en-provenance-dafrique--1080048800.html

Pékin se déclare prêt à lever les droits de douane sur tous les produits en provenance d'Afrique

Selon lui, Pékin coopère avec de nombreux pays en développement et les soutient dans leur modernisation ainsi que dans l'ouverture de nouvelles perspectives de... 31.10.2025, Sputnik Afrique

Selon lui, Pékin coopère avec de nombreux pays en développement et les soutient dans leur modernisation ainsi que dans l'ouverture de nouvelles perspectives de développement mondial. Une telle annonce concernant le zéro tarif pour l'Afrique a été déjà faite en juin dernier.

