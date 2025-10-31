https://fr.sputniknews.africa/20251031/les-essais-nucleaires-us-rapprocheraient-le-monde-dune-guerre-nucleaire--analyste-allemande-1080048895.html

Les essais nucléaires US rapprocheraient le monde d'une guerre nucléaire – analyste allemande

L'annonce de Trump marque une nouvelle escalade des tensions internationales de la part des États-Unis, a estimé auprès de Sputnik Sevim Dagdelen, experte en... 31.10.2025, Sputnik Afrique

Un retour aux essais nucléaires réels constituerait une violation d'un tabou, selon elle. Cette escalade est également liée au retrait de Washington d'accords clés sur le désarmement et constitue une dangereuse rupture avec la politique que les États-Unis ont suivie pendant des décennies, a ajouté Mme Dagdelen. En réaction à cette déclaration de Trump, le Kremlin a averti que la Russie agirait en conséquence "si quelqu'un abandonne le moratoire [interdiction des tests nucléaires]". "Le Président [Poutine] l'a répété à maintes reprises", a rappelé le 30 octobre le porte-parole de la présidence russe.

