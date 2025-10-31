https://fr.sputniknews.africa/20251031/la-force-unifiee-de-laes-peut-elle-relever-le-defi-securitaire-sahelien-1080055720.html

La force unifiée de l'AES peut-elle relever le défi sécuritaire sahélien?

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de Tandem, le juriste et criminologue à l'école de Police de Bamako Hamidou B. Touré analyse la récente réunion des chefs d'état-major de... 31.10.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1f/1080056082_0:15:715:417_1920x0_80_0_0_c6a34cea02287f810bf05c93df93cc64.jpg

La force unifiée de l'AES peut-elle relever le défi sécuritaire sahélien? Sputnik Afrique Dans ce numéro de Tandem, le juriste et criminologue à l'école de Police de Bamako Hamidou B. Touré analyse la récente réunion des chefs d'état-major de l'Alliance des États du Sahel (AES). Il décrypte les avancées, les défis et la portée de cette force conjointe voulue comme un instrument de souveraineté sécuritaire.

Hamidou B. Touré souligne la particularité fondamentale de l'AES par rapport aux cadres de coopération sécuritaire précédents au Sahel, qu'il jugeait pilotés par des puissances extérieures. Pour lui, cette nouvelle alliance incarne un tournant stratégique et une volonté d'émancipation.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.

