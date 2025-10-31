https://fr.sputniknews.africa/20251031/la-force-unifiee-de-laes-peut-elle-relever-le-defi-securitaire-sahelien-1080055720.html
La force unifiée de l'AES peut-elle relever le défi sécuritaire sahélien?
La force unifiée de l'AES peut-elle relever le défi sécuritaire sahélien?
31.10.2025
Dans ce numéro de Tandem, le juriste et criminologue à l'école de Police de Bamako Hamidou B. Touré analyse la récente réunion des chefs d'état-major de l'Alliance des États du Sahel (AES). Il décrypte les avancées, les défis et la portée de cette force conjointe voulue comme un instrument de souveraineté sécuritaire.
Hamidou B. Touré souligne la particularité fondamentale de l'AES par rapport aux cadres de coopération sécuritaire précédents au Sahel, qu'il jugeait pilotés par des puissances extérieures. Pour lui, cette nouvelle alliance incarne un tournant stratégique et une volonté d'émancipation.
La force unifiée de l'AES peut-elle relever le défi sécuritaire sahélien?
Dans ce numéro de Tandem, le juriste et criminologue à l'école de Police de Bamako Hamidou B. Touré analyse la récente réunion des chefs d'état-major de l'Alliance des États du Sahel (AES). Il décrypte les avancées, les défis et la portée de cette force conjointe voulue comme un instrument de souveraineté sécuritaire.
Hamidou B. Touré souligne la particularité fondamentale de l'AES par rapport aux cadres de coopération sécuritaire précédents au Sahel, qu'il jugeait pilotés par des puissances extérieures. Pour lui, cette nouvelle alliance incarne un tournant stratégique et une volonté d'émancipation.
"Ce qui fait la particularité de l'AES en matière de défense et de sécurité par rapport aux autres instances précédentes, c'est que l'AES est une invention africaine. Si je prends le G5 Sahel, il y avait une main européenne, française derrière la mise en place de cette instance. [...] Donc, en gros, ce qui fait la différence, c'est que la Force de l'AES est purement africaine et sous-régionale", avance M. Touré.
