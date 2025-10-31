https://fr.sputniknews.africa/20251031/il-faut-reconnaitre-que-les-pays-occidentaux-profitent-des-conflits-1080056575.html
"Il faut reconnaître que les pays occidentaux profitent des conflits"
"Il faut reconnaître que les pays occidentaux profitent des conflits"
Sputnik Afrique
Des armes de haute technologie britanniques ont été retrouvées au Soudan sur des positions tenues par des rebelles du FSR, selon un récent rapport de l'Onu...
"Il faut reconnaître que les pays occidentaux profitent des conflits"
"Il faut reconnaître que les pays occidentaux profitent des conflits"
"Il faut reconnaître que les pays occidentaux profitent des conflits"
Des armes de haute technologie britanniques ont été retrouvées au Soudan sur des positions tenues par des rebelles du FSR, selon un récent rapport de l'Onu. Pour Sputnik Afrique, l'analyste béninois Modeste Dossou a commenté ces révélations.
"Ces équipements militaires retrouvés au Soudan dans ce conflit
fratricide prouvent encore plus que certaines puissances occidentales, certaines puissances
du monde alimentent certaines guerres dans des pays comme les pays africains pour je ne sais quel objectif précis. Cependant, cela encore une fois ternit
l'image de ces pays cités, comme par exemple le Royaume-Uni, dont leurs équipements se retrouvent au Soudan. Cela ternit forcément son image et l'image de ses alliés sachant bien que ce sont ces mêmes personnes qui font des leçons de paix, des leçons de civilisation aux autres, alors qu'à contrario on remarque quand même qu'il n'y a aucune notion de civilisation dans les faits. Donc forcément, cela entache leur réputation. Cela entache leurs paroles", a déclaré M.Dossou
.
"Au-delà de Londres, il faut reconnaître que les pays occidentaux forcément profitent des conflits. Dans les pays des conflits en Afrique, on a remarqué quand même, depuis les indépendances, que les conflits en Afrique ont été pour la plupart soutenus, entretenus, par des puissances occidentales non révélées ou révélées", a ajouté l'analyste béninois.
Retrouvez également dans cette émission:
-Maître Alice Nkom, avocate d'Issa Tchiroma Bakary, sur la situation politique camerounaise
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact