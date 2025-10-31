https://fr.sputniknews.africa/20251031/il-faut-reconnaitre-que-les-pays-occidentaux-profitent-des-conflits-1080056575.html

"Il faut reconnaître que les pays occidentaux profitent des conflits"

Des armes de haute technologie britanniques ont été retrouvées au Soudan sur des positions tenues par des rebelles du FSR, selon un récent rapport de l'Onu... 31.10.2025, Sputnik Afrique

"Ces équipements militaires retrouvés au Soudan dans ce conflit fratricide prouvent encore plus que certaines puissances occidentales, certaines puissances du monde alimentent certaines guerres dans des pays comme les pays africains pour je ne sais quel objectif précis. Cependant, cela encore une fois ternit l'image de ces pays cités, comme par exemple le Royaume-Uni, dont leurs équipements se retrouvent au Soudan. Cela ternit forcément son image et l'image de ses alliés sachant bien que ce sont ces mêmes personnes qui font des leçons de paix, des leçons de civilisation aux autres, alors qu'à contrario on remarque quand même qu'il n'y a aucune notion de civilisation dans les faits. Donc forcément, cela entache leur réputation. Cela entache leurs paroles", a déclaré M.Dossou.Retrouvez également dans cette émission:-Maître Alice Nkom, avocate d'Issa Tchiroma Bakary, sur la situation politique camerounaisePour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

