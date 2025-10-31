De la Tsar Bomba à l'opération Julin: essais nucléaires dans le monde

Essai d'explosion nucléaire dans le désert du Nevada (Photo © CORBIS/Corbis via Getty Images)
L'essai de l'engin thermonucléaire le plus puissant au monde, la Tsar Bomba soviétique, a eu lieu le 30 octobre 1961 sur l'île de Nouvelle-Zemble.
Un nuage de poussière s'élève lors d'un essai de bombe nucléaire britannique le 14 septembre 1952 à Maralinga, en Australie. (Photo AP) --- La Grande-Bretagne a effectué des essais de bombe atomique le 14 septembre 1952 à Maralinga, en Australie. (PHOTO AP)
Champignon atomique après l'explosion d'une bombe atomique française au-dessus de l'atoll de Mururoa, également connu sous le nom d'Aopuni. 1971. De 1966 à 1996, ce site a servi de terrain d'essais à la France pour 193 bombes, dont les explosions ont été d'abord atmosphériques, puis souterraines. Polynésie française, Pacifique. (Photo : Galerie Bilderwelt/Getty Images)
Plusieurs images du troisième essai nucléaire chinois, réalisé le 9 mai 1966. La chaîne de télévision japonaise TBS (Tokyo Broadcasting System) a diffusé les images des trois essais nucléaires menés entre le 16 octobre 1964 et le 9 mai 1966. Ces images ont été produites par la société cinématographique d'État chinoise, " La Victoire du Président Mao ".
La Première ministre indienne Indira Gandhi se rend sur le site d'essais de Pokhran au Rajasthan, en Inde, le 12 décembre 1974. Ce site a été le lieu du premier essai nucléaire indien, réalisé le 18 mai 1974 et baptisé "Bouddha souriant". (Bureau d'information de la presse du gouvernement indien via AP)
