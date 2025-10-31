De la Tsar Bomba à l'opération Julin: essais nucléaires dans le monde

© Getty Images / Bettmann

Plusieurs images du troisième essai nucléaire chinois, réalisé le 9 mai 1966. La chaîne de télévision japonaise TBS (Tokyo Broadcasting System) a diffusé les images des trois essais nucléaires menés entre le 16 octobre 1964 et le 9 mai 1966. Ces images ont été produites par la société cinématographique d'État chinoise, " La Victoire du Président Mao ".