Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251031/de-la-tsar-bomba-a-loperation-julin-essais-nucleaires-dans-le-monde-1080062508.html
De la Tsar Bomba à l'opération Julin: essais nucléaires dans le monde
De la Tsar Bomba à l'opération Julin: essais nucléaires dans le monde
Sputnik Afrique
Alors qu'aucun pays, mis à part la Corée du Nord, n’a mené d’essai nucléaire depuis 1996, les USA s'apprêtent à relancer cette pratique, à en croire les... 31.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-31T13:58+0100
2025-10-31T13:58+0100
nucléaire
essais
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1f/1080061715_0:313:2529:1736_1920x0_80_0_0_922eccfec6eabe3a74a266d1066be013.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1f/1080061715_0:76:2529:1973_1920x0_80_0_0_4d23628bc85b45a98760604268b0d598.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nucléaire, essais, фото
nucléaire, essais, фото

De la Tsar Bomba à l'opération Julin: essais nucléaires dans le monde

13:58 31.10.2025
S'abonner
Alors qu'aucun pays, mis à part la Corée du Nord, n’a mené d’essai nucléaire depuis 1996, les USA s'apprêtent à relancer cette pratique, à en croire les déclarations de Donald Trump. Sputnik Afrique propose un aperçu des tests les plus marquants.
© Getty Images / Corbis

Essai d'explosion nucléaire dans le désert du Nevada (Photo © CORBIS/Corbis via Getty Images)

Essai d&#x27;explosion nucléaire dans le désert du Nevada (Photo © CORBIS/Corbis via Getty Images) - Sputnik Afrique
1/6
© Getty Images / Corbis

Essai d'explosion nucléaire dans le désert du Nevada (Photo © CORBIS/Corbis via Getty Images)

© Video frame

L'essai de l'engin thermonucléaire le plus puissant au monde, la Tsar Bomba soviétique, a eu lieu le 30 octobre 1961 sur l'île de Nouvelle-Zemble.

L&#x27;essai de l&#x27;engin thermonucléaire le plus puissant au monde, la Tsar Bomba soviétique, a eu lieu le 30 octobre 1961 sur l&#x27;île de Nouvelle-Zemble. - Sputnik Afrique
2/6
© Video frame

L'essai de l'engin thermonucléaire le plus puissant au monde, la Tsar Bomba soviétique, a eu lieu le 30 octobre 1961 sur l'île de Nouvelle-Zemble.

© AP Photo

Un nuage de poussière s'élève lors d'un essai de bombe nucléaire britannique le 14 septembre 1952 à Maralinga, en Australie. (Photo AP) --- La Grande-Bretagne a effectué des essais de bombe atomique le 14 septembre 1952 à Maralinga, en Australie. (PHOTO AP)

Un nuage de poussière s&#x27;élève lors d&#x27;un essai de bombe nucléaire britannique le 14 septembre 1952 à Maralinga, en Australie. (Photo AP) --- La Grande-Bretagne a effectué des essais de bombe atomique le 14 septembre 1952 à Maralinga, en Australie. (PHOTO AP) - Sputnik Afrique
3/6
© AP Photo

Un nuage de poussière s'élève lors d'un essai de bombe nucléaire britannique le 14 septembre 1952 à Maralinga, en Australie. (Photo AP) --- La Grande-Bretagne a effectué des essais de bombe atomique le 14 septembre 1952 à Maralinga, en Australie. (PHOTO AP)

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Champignon atomique après l'explosion d'une bombe atomique française au-dessus de l'atoll de Mururoa, également connu sous le nom d'Aopuni. 1971. De 1966 à 1996, ce site a servi de terrain d'essais à la France pour 193 bombes, dont les explosions ont été d'abord atmosphériques, puis souterraines. Polynésie française, Pacifique. (Photo : Galerie Bilderwelt/Getty Images)

Champignon atomique après l&#x27;explosion d&#x27;une bombe atomique française au-dessus de l&#x27;atoll de Mururoa, également connu sous le nom d&#x27;Aopuni. 1971. De 1966 à 1996, ce site a servi de terrain d&#x27;essais à la France pour 193 bombes, dont les explosions ont été d&#x27;abord atmosphériques, puis souterraines. Polynésie française, Pacifique. (Photo : Galerie Bilderwelt/Getty Images) - Sputnik Afrique
4/6
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Champignon atomique après l'explosion d'une bombe atomique française au-dessus de l'atoll de Mururoa, également connu sous le nom d'Aopuni. 1971. De 1966 à 1996, ce site a servi de terrain d'essais à la France pour 193 bombes, dont les explosions ont été d'abord atmosphériques, puis souterraines. Polynésie française, Pacifique. (Photo : Galerie Bilderwelt/Getty Images)

© Getty Images / Bettmann

Plusieurs images du troisième essai nucléaire chinois, réalisé le 9 mai 1966. La chaîne de télévision japonaise TBS (Tokyo Broadcasting System) a diffusé les images des trois essais nucléaires menés entre le 16 octobre 1964 et le 9 mai 1966. Ces images ont été produites par la société cinématographique d'État chinoise, " La Victoire du Président Mao ".

Plusieurs images du troisième essai nucléaire chinois, réalisé le 9 mai 1966. La chaîne de télévision japonaise TBS (Tokyo Broadcasting System) a diffusé les images des trois essais nucléaires menés entre le 16 octobre 1964 et le 9 mai 1966. Ces images ont été produites par la société cinématographique d&#x27;État chinoise, &quot; La Victoire du Président Mao &quot;. - Sputnik Afrique
5/6
© Getty Images / Bettmann

Plusieurs images du troisième essai nucléaire chinois, réalisé le 9 mai 1966. La chaîne de télévision japonaise TBS (Tokyo Broadcasting System) a diffusé les images des trois essais nucléaires menés entre le 16 octobre 1964 et le 9 mai 1966. Ces images ont été produites par la société cinématographique d'État chinoise, " La Victoire du Président Mao ".

© AP Photo / Government of India Press Information Bureau

La Première ministre indienne Indira Gandhi se rend sur le site d'essais de Pokhran au Rajasthan, en Inde, le 12 décembre 1974. Ce site a été le lieu du premier essai nucléaire indien, réalisé le 18 mai 1974 et baptisé "Bouddha souriant". (Bureau d'information de la presse du gouvernement indien via AP)

La Première ministre indienne Indira Gandhi se rend sur le site d&#x27;essais de Pokhran au Rajasthan, en Inde, le 12 décembre 1974. Ce site a été le lieu du premier essai nucléaire indien, réalisé le 18 mai 1974 et baptisé &quot;Bouddha souriant&quot;. (Bureau d&#x27;information de la presse du gouvernement indien via AP) - Sputnik Afrique
6/6
© AP Photo / Government of India Press Information Bureau

La Première ministre indienne Indira Gandhi se rend sur le site d'essais de Pokhran au Rajasthan, en Inde, le 12 décembre 1974. Ce site a été le lieu du premier essai nucléaire indien, réalisé le 18 mai 1974 et baptisé "Bouddha souriant". (Bureau d'information de la presse du gouvernement indien via AP)

Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала