L'Éthiopie va construire 1,5 million de logements grâce à l'impression 3D - le Premier ministre
Afin de répondre à ses besoins en logements, l'Éthiopie va prochainement mettre en service des usines d'impression 3D pour construire rapidement des maisons, dans le cadre du plan gouvernemental de logement pour l'exercice fiscal en cours, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed.
Bien que les pénuries de matériaux, notamment de fer, constituent un défi, le gouvernement s'engage à stimuler la production nationale de ciment, de verre et d'autres matériaux essentiels, a déclaré M. Ahmed aux journalistes.
La technologie d'impression 3D est en cours d'importation et sera opérationnelle d'ici quelques mois, a révélé le Premier ministre. Une fois opérationnelle, elle permettra la construction d'immeubles de quatre étages (R+3) en un seul mois, révolutionnant ainsi la vitesse et l'efficacité du développement du secteur du logement.
Ce projet ambitieux représente un investissement colossal, estimé à 3 000 milliards de birrs (19,6 millions de dollars), soit près de 20 % du budget national du pays, a souligné M. Ahmed.