La presse étrangère sera admise dans les zones d'encerclement de l'armée de Kiev – Défense russe
Les technologies du nouveau missile russe Bourevestnik sont importantes pour l'économie - Kremlin
Les technologies du nouveau missile russe Bourevestnik sont importantes pour l'économie - Kremlin
Sputnik Afrique
[Il s'agit d'une avancée majeure] qui aura des répercussions concrètes sur l'économie nationale, a déclaré le porte-parole de la présidence russe à Sputnik. 30.10.2025, Sputnik Afrique
Ce missile de croisière nucléaire est une arme unique au monde. Après les tests menés le 21 octobre, le Président russe a souligné que les principaux objectifs avaient été atteints. Le missile a parcouru une distance de 14.000 km et a démontré sa capacité à contourner les systèmes de défense antimissile.
Les technologies du nouveau missile russe Bourevestnik sont importantes pour l'économie - Kremlin

06:59 30.10.2025
[Il s'agit d'une avancée majeure] qui aura des répercussions concrètes sur l'économie nationale, a déclaré le porte-parole de la présidence russe à Sputnik.
Ce missile de croisière nucléaire est une arme unique au monde. Après les tests menés le 21 octobre, le Président russe a souligné que les principaux objectifs avaient été atteints.
Le missile a parcouru une distance de 14.000 km et a démontré sa capacité à contourner les systèmes de défense antimissile.
