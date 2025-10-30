https://fr.sputniknews.africa/20251030/les-technologies-du-nouveau-missile-russe-bourevestnik-sont-importantes-pour-leconomie---kremlin-1080020538.html

Les technologies du nouveau missile russe Bourevestnik sont importantes pour l'économie - Kremlin

Les technologies du nouveau missile russe Bourevestnik sont importantes pour l'économie - Kremlin

Sputnik Afrique

[Il s'agit d'une avancée majeure] qui aura des répercussions concrètes sur l'économie nationale, a déclaré le porte-parole de la présidence russe à Sputnik. 30.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-30T06:59+0100

2025-10-30T06:59+0100

2025-10-30T06:59+0100

russie

bourevestnik 9m730 (missile)

défense

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1b/1079945834_0:6:800:456_1920x0_80_0_0_9688bfc3c005919cc53e0c199382c8b6.jpg

Ce missile de croisière nucléaire est une arme unique au monde. Après les tests menés le 21 octobre, le Président russe a souligné que les principaux objectifs avaient été atteints. Le missile a parcouru une distance de 14.000 km et a démontré sa capacité à contourner les systèmes de défense antimissile.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, bourevestnik 9m730 (missile), défense