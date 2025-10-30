https://fr.sputniknews.africa/20251030/les-technologies-du-nouveau-missile-russe-bourevestnik-sont-importantes-pour-leconomie---kremlin-1080020538.html
Les technologies du nouveau missile russe Bourevestnik sont importantes pour l'économie - Kremlin
Les technologies du nouveau missile russe Bourevestnik sont importantes pour l'économie - Kremlin
Sputnik Afrique
[Il s'agit d'une avancée majeure] qui aura des répercussions concrètes sur l'économie nationale, a déclaré le porte-parole de la présidence russe à Sputnik. 30.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-30T06:59+0100
2025-10-30T06:59+0100
2025-10-30T06:59+0100
russie
bourevestnik 9m730 (missile)
défense
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1b/1079945834_0:6:800:456_1920x0_80_0_0_9688bfc3c005919cc53e0c199382c8b6.jpg
Ce missile de croisière nucléaire est une arme unique au monde. Après les tests menés le 21 octobre, le Président russe a souligné que les principaux objectifs avaient été atteints. Le missile a parcouru une distance de 14.000 km et a démontré sa capacité à contourner les systèmes de défense antimissile.
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1b/1079945834_93:0:708:461_1920x0_80_0_0_4fc3bb53aae1c08cecf15bedb94e80aa.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russie, bourevestnik 9m730 (missile), défense
russie, bourevestnik 9m730 (missile), défense
Les technologies du nouveau missile russe Bourevestnik sont importantes pour l'économie - Kremlin
[Il s'agit d'une avancée majeure] qui aura des répercussions concrètes sur l'économie nationale, a déclaré le porte-parole de la présidence russe à Sputnik.
Ce missile de croisière nucléaire est une arme unique au monde. Après les tests menés le 21 octobre, le Président russe a souligné que les principaux objectifs avaient été atteints.
Le missile a parcouru une distance de 14.000 km et a démontré sa capacité à contourner les systèmes de défense antimissile.