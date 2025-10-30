Le concours Stenine annoncera les lauréats de 2025 en novembre sur la place Rouge

https://fr.sputniknews.africa/20251030/le-concours-stenine-annoncera-les-laureats-de-2025-en-novembre-sur-la-place-rouge-1080026511.html
Moscou, 30 octobre – RIA Novosti. Les lauréats de la 11e édition du Concours international de photojournalisme Stenine seront dévoilés le 18 novembre 2025 lors d'une cérémonie solennelle qui se tiendra au Musée historique d'État (place Rouge, bâtiment 1).
Le Musée historique d'État est un partenaire respecté et de longue date du Concours international de photojournalisme Stenine. Au fil des ans, le musée a mis à disposition son espace pour accueillir l'exposition et la cérémonie d'annonce des lauréats.
"Nous entretenons une collaboration ancienne et très positive avec le Musée historique d'État. Cette année, l'exposition des lauréats du concours Stenine ouvre à nouveau ses portes au cœur même du pays, sur la place Rouge. Ceci est très prestigieux pour notre concours et profondément symbolique. Car les œuvres des photojournalistes lauréats du concours, qui créent les annales visuelles de l'histoire contemporaine, seront présentées dans le principal musée d'histoire du pays et au centre même de la Russie", a souligné la superviseure du concours, Oksana Oleïnik.
Parmi les invités à l'événement figureront des responsables des comités concernés de la Douma d'État (chambre basse) de la Fédération de Russie et du Conseil de la Fédération (chambre haute), des ministères, des représentants d'organisations publiques russes et étrangères, des médias, des associations créatives et du corps diplomatique à Moscou, ainsi que des lauréats russes du concours.
Dans le cadre de la cérémonie aura lieu le vernissage de l'exposition des œuvres sélectionnées des lauréats du concours 2025. L'exposition se tiendra du 19 novembre au 1er décembre 2025 dans l'espace Porte de l'Ascension du Musée historique d'État.
En 2025, la liste des finalistes du concours réunit des photos individuelles et des séries de jeunes photojournalistes originaires de 15 pays. Le nombre total d'œuvres évaluées par le prestigieux jury international du concours en 2025 s'élève à environ 2.000 photos soumises par 593 participants de 40 pays, tels que la Russie, l'Inde, l'Iran, la Chine, l'Italie, les États-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, la France, l'Équateur, la Syrie, le Mexique et d'autres.
L'accréditation des journalistes pour l'événement s'ouvrira le 10 novembre 2025.
Le Concours international de photojournalisme Andreï Stenine (http://stenincontest.ru
, https://stenincontest.com
) porte le nom du photojournaliste spécial du groupe médiatique Rossiya Segodnya Andreï Stenine, tué à l'été 2014 près de Donetsk. Il a reçu à titre posthume l'Ordre du Courage de la Fédération de Russie.
Le groupe médiatique Rossiya Segodnya a créé en hommage à Andreï Stenine en décembre 2014 sous les auspices de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco un concours international destiné aux jeunes photojournalistes. En 2025, il se tient pour la onzième fois, et depuis toutes ces années, il constitue la seule plateforme internationale en Russie destinée aux jeunes reporters.
Le concours se fixe pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il comporte cinq catégories: Actualité, Sport, Ma planète, Portrait. Héros de notre époque, et Vue aérienne. C'est une plateforme de création pour les jeunes photographes de 18 à 33 ans talentueux, sensibles et ouverts à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.
Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie), la plateforme en ligne Smotrim (Russie) et la chaîne de télévision Moskva 24 (Russie).
Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et la radio Sputnik (internationale), la chaîne de télévision et le site RT (international), le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse ANA (Afrique du Sud), l'agence de presse Xinhua (Chine), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site The Paper (Chine), l'agence de presse Press Trust of India (Inde), l'agence de presse Antara (Indonésie), l'agence de presse Mehr (Iran), l'agence de presse NAN (Nigeria), le site Brasil 247 (Brésil), le journal Al Sharq (Qatar), l'agence de presse Iraq International News Agency (Irak).
À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie (Russie), le site d'information YOung JOurnalists (Russie), le site Russian Photo (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).