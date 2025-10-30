Afrique
La presse étrangère sera admise dans les zones d'encerclement de l'armée de Kiev – Défense russe
Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
La Défense russe a reçu l'ordre de Vladimir Poutine d'assurer le passage des journalistes étrangers vers les zones d'encerclement de troupes ukrainiennes. 30.10.2025, Sputnik Afrique
Des journalistes ukrainiens pourront également s'y rendre s'il saisissent le commandement des forces ukrainiennes sur ce sujet. Il s'agit de visites des zones de Krasnoarmeïsk, Dimitrov et Koupiansk.La partie russe est prête à cesser les hostilités dans les zones concernées pour 5 à 6 heures si nécessaire.
14:26 30.10.2025 (Mis à jour: 14:35 30.10.2025)
Un char russe T-90 Proryv ("Percée") dans la zone de l'opération militaire spéciale en Ukraine
La Défense russe a reçu l'ordre de Vladimir Poutine d'assurer le passage des journalistes étrangers vers les zones d'encerclement de troupes ukrainiennes.
Des journalistes ukrainiens pourront également s'y rendre s'il saisissent le commandement des forces ukrainiennes sur ce sujet.
Il s'agit de visites des zones de Krasnoarmeïsk, Dimitrov et Koupiansk.
La partie russe est prête à cesser les hostilités dans les zones concernées pour 5 à 6 heures si nécessaire.
