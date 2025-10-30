https://fr.sputniknews.africa/20251030/la-presse-etrangere-sera-admise-dans-les-zones-dencerclement-de-larmee-de-kiev--defense-russe-1080035344.html

La presse étrangère sera admise dans les zones d'encerclement de l'armée de Kiev – Défense russe

La Défense russe a reçu l'ordre de Vladimir Poutine d'assurer le passage des journalistes étrangers vers les zones d'encerclement de troupes ukrainiennes. 30.10.2025, Sputnik Afrique

Des journalistes ukrainiens pourront également s'y rendre s'il saisissent le commandement des forces ukrainiennes sur ce sujet. Il s'agit de visites des zones de Krasnoarmeïsk, Dimitrov et Koupiansk.La partie russe est prête à cesser les hostilités dans les zones concernées pour 5 à 6 heures si nécessaire.

