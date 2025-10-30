https://fr.sputniknews.africa/20251030/destruction-de-bases-terroristes-et-restitution-massive-de-cheptel-les-fama-en-action-1080022667.html

Destruction de bases terroristes et restitution massive de cheptel: les FAMA en action

Les Forces armées maliennes ont intensifié leurs opérations dans la région de Ségou, alliant victoires militaires et soutien aux civils, selon un communiqué de... 30.10.2025, Sputnik Afrique

Succès opérationnelsLe 27 octobre, une mission de reconnaissance offensive à Moussa-Wéré a permis la neutralisation de terroristes, la libération d'otages paysans et la saisie d'armes et de munitions.Le 29 octobre, une opération près de Nampala (à Toladji et Tikêrêma) a eu pour résultat la destruction de deux bases terroristes. Restitution de cheptelLe 25 octobre, les FAMA ont rendu un important troupeau aux autorités civiles: 208 ovins/caprins et 700 bovins ont été restitués à leurs propriétaires légitimes.

