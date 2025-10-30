Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
La presse étrangère sera admise dans les zones d'encerclement de l'armée de Kiev – Défense russe
https://fr.sputniknews.africa/20251030/destruction-de-bases-terroristes-et-restitution-massive-de-cheptel-les-fama-en-action-1080022667.html
Destruction de bases terroristes et restitution massive de cheptel: les FAMA en action
Destruction de bases terroristes et restitution massive de cheptel: les FAMA en action
Sputnik Afrique
Les Forces armées maliennes ont intensifié leurs opérations dans la région de Ségou, alliant victoires militaires et soutien aux civils, selon un communiqué de... 30.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-30T08:18+0100
2025-10-30T08:18+0100
afrique subsaharienne
mali
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/11/1068312885_0:4:637:362_1920x0_80_0_0_56ae5fc119f5cef8ef6b12e4f7b9b81f.jpg
Succès opérationnelsLe 27 octobre, une mission de reconnaissance offensive à Moussa-Wéré a permis la neutralisation de terroristes, la libération d'otages paysans et la saisie d'armes et de munitions.Le 29 octobre, une opération près de Nampala (à Toladji et Tikêrêma) a eu pour résultat la destruction de deux bases terroristes. Restitution de cheptelLe 25 octobre, les FAMA ont rendu un important troupeau aux autorités civiles: 208 ovins/caprins et 700 bovins ont été restitués à leurs propriétaires légitimes.
afrique subsaharienne
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/11/1068312885_131:0:614:362_1920x0_80_0_0_531daea54131a0d6e05a9c17ec6db09c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrique subsaharienne, mali
afrique subsaharienne, mali

Destruction de bases terroristes et restitution massive de cheptel: les FAMA en action

08:18 30.10.2025
© Photo Forces Armées MaliennesMilitaires maliens
Militaires maliens - Sputnik Afrique, 1920, 30.10.2025
© Photo Forces Armées Maliennes
S'abonner
Les Forces armées maliennes ont intensifié leurs opérations dans la région de Ségou, alliant victoires militaires et soutien aux civils, selon un communiqué de l'État-major général des armées publié le 29 octobre 2025.
Succès opérationnels
Le 27 octobre, une mission de reconnaissance offensive à Moussa-Wéré a permis la neutralisation de terroristes, la libération d'otages paysans et la saisie d'armes et de munitions.
Le 29 octobre, une opération près de Nampala (à Toladji et Tikêrêma) a eu pour résultat la destruction de deux bases terroristes.
Restitution de cheptel
Le 25 octobre, les FAMA ont rendu un important troupeau aux autorités civiles: 208 ovins/caprins et 700 bovins ont été restitués à leurs propriétaires légitimes.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала