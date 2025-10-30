https://fr.sputniknews.africa/20251030/destruction-de-bases-terroristes-et-restitution-massive-de-cheptel-les-fama-en-action-1080022667.html
Destruction de bases terroristes et restitution massive de cheptel: les FAMA en action
Destruction de bases terroristes et restitution massive de cheptel: les FAMA en action
Sputnik Afrique
Les Forces armées maliennes ont intensifié leurs opérations dans la région de Ségou, alliant victoires militaires et soutien aux civils, selon un communiqué de... 30.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-30T08:18+0100
2025-10-30T08:18+0100
2025-10-30T08:18+0100
afrique subsaharienne
mali
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/11/1068312885_0:4:637:362_1920x0_80_0_0_56ae5fc119f5cef8ef6b12e4f7b9b81f.jpg
Succès opérationnelsLe 27 octobre, une mission de reconnaissance offensive à Moussa-Wéré a permis la neutralisation de terroristes, la libération d'otages paysans et la saisie d'armes et de munitions.Le 29 octobre, une opération près de Nampala (à Toladji et Tikêrêma) a eu pour résultat la destruction de deux bases terroristes. Restitution de cheptelLe 25 octobre, les FAMA ont rendu un important troupeau aux autorités civiles: 208 ovins/caprins et 700 bovins ont été restitués à leurs propriétaires légitimes.
afrique subsaharienne
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/11/1068312885_131:0:614:362_1920x0_80_0_0_531daea54131a0d6e05a9c17ec6db09c.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrique subsaharienne, mali
afrique subsaharienne, mali
Destruction de bases terroristes et restitution massive de cheptel: les FAMA en action
Les Forces armées maliennes ont intensifié leurs opérations dans la région de Ségou, alliant victoires militaires et soutien aux civils, selon un communiqué de l'État-major général des armées publié le 29 octobre 2025.
Le 27 octobre, une mission de reconnaissance offensive à Moussa-Wéré a permis la neutralisation de terroristes, la libération d'otages paysans et la saisie d'armes et de munitions.
Le 29 octobre, une opération près de Nampala (à Toladji et Tikêrêma) a eu pour résultat la destruction de deux bases terroristes.
Le 25 octobre, les FAMA ont rendu un important troupeau aux autorités civiles: 208 ovins/caprins et 700 bovins ont été restitués à leurs propriétaires légitimes.