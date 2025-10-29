https://fr.sputniknews.africa/20251029/les-coups-detat-et-la-jeunesse--crise-ou-renaissance-politique--1080011670.html
Les coups d’État et la jeunesse : crise ou renaissance politique ?
Les coups d’État et la jeunesse : crise ou renaissance politique ?
29.10.2025
Les coups d’État et la jeunesse : crise ou renaissance politique ?
Depuis quelques années, la désillusion gagne la jeunesse africaine. Les urnes ne font plus rêver, les promesses sonnent creux, et les figures militaires deviennent les nouveaux symboles d’espoir et de justice. Derrière ce virage politique, un constat s’impose : les jeunes ne rejettent pas la démocratie, mais la trahison de ses idéaux.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous revenons sur une question brûlante : pourquoi les jeunes Africains, longtemps porteurs des idéaux démocratiques, se tournent-ils aujourd'hui vers les figures militaires ? De Bamako à Ouagadougou, de Niamey à Antananarivo, une même désillusion parcourt le continent. Selon Koché Adam, expert tchadien en études régionales et relations internationales, cette tendance ne traduit pas une fascination pour les armes, mais une perte de confiance envers les régimes civils qui ont failli à leurs promesses. Les jeunes, dit-il, ne réclament pas la Lune : ils veulent du travail, de la justice et un État qui leur ressemble.Pour M. Koché Adam, la vague actuelle de changements politiques est avant tout le symptôme d'une démocratie en panne. Une démocratie importée, souvent vidée de son sens, où les élections deviennent un rituel sans lendemain. Ce modèle, plaqué sur des réalités africaines complexes, n'a ni su répondre aux besoins des populations, ni préserver leur dignité.
Depuis quelques années, la désillusion gagne la jeunesse africaine. Les urnes ne font plus rêver, les promesses sonnent creux, et les figures militaires deviennent les nouveaux symboles d’espoir et de justice. Derrière ce virage politique, un constat s’impose : les jeunes ne rejettent pas la démocratie, mais la trahison de ses idéaux.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur une question brûlante : pourquoi les jeunes Africains, longtemps porteurs des idéaux démocratiques, se tournent-ils aujourd’hui vers les figures militaires ? De Bamako à Ouagadougou, de Niamey à Antananarivo, une même désillusion parcourt le continent. Selon Koché Adam, expert tchadien en études régionales et relations internationales, cette tendance
ne traduit pas une fascination pour les armes, mais une perte de confiance envers les régimes civils qui ont failli à leurs promesses. Les jeunes, dit-il, ne réclament pas la Lune : ils veulent du travail, de la justice et un État qui leur ressemble.
Pour M. Koché Adam, la vague actuelle de changements politiques est avant tout le symptôme d’une démocratie en panne. Une démocratie importée, souvent vidée de son sens, où les élections deviennent un rituel sans lendemain. Ce modèle, plaqué sur des réalités africaines complexes, n’a ni su répondre aux besoins des populations, ni préserver leur dignité.
“Ce que nous observons aujourd’hui, explique-t-il, c’est la réaction d’une génération qui refuse d’être spectatrice de son propre effondrement. Quand les régimes civils trahissent leurs peuples, l’uniforme devient le dernier refuge symbolique de la justice et de la souveraineté. Mais ce soutien reste conditionnel : si les militaires échouent à transformer l’espérance en progrès, ils connaîtront le même sort que ceux qu’ils ont remplacés”, a-t-il conclu.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify