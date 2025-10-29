https://fr.sputniknews.africa/20251029/les-coups-detat-et-la-jeunesse--crise-ou-renaissance-politique--1080011670.html

Les coups d’État et la jeunesse : crise ou renaissance politique ?

Les coups d’État et la jeunesse : crise ou renaissance politique ?

Depuis quelques années, la désillusion gagne la jeunesse africaine. Les urnes ne font plus rêver, les promesses sonnent creux, et les figures militaires... 29.10.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur une question brûlante : pourquoi les jeunes Africains, longtemps porteurs des idéaux démocratiques, se tournent-ils aujourd’hui vers les figures militaires ? De Bamako à Ouagadougou, de Niamey à Antananarivo, une même désillusion parcourt le continent. Selon Koché Adam, expert tchadien en études régionales et relations internationales, cette tendance ne traduit pas une fascination pour les armes, mais une perte de confiance envers les régimes civils qui ont failli à leurs promesses. Les jeunes, dit-il, ne réclament pas la Lune : ils veulent du travail, de la justice et un État qui leur ressemble.Pour M. Koché Adam, la vague actuelle de changements politiques est avant tout le symptôme d’une démocratie en panne. Une démocratie importée, souvent vidée de son sens, où les élections deviennent un rituel sans lendemain. Ce modèle, plaqué sur des réalités africaines complexes, n’a ni su répondre aux besoins des populations, ni préserver leur dignité.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

