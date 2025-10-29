https://fr.sputniknews.africa/20251029/le-rwanda-determine-a-travailler-main-dans-la-main-avec-lalgerie-1079986087.html

Le Rwanda déterminé à travailler "main dans la main" avec l'Algérie

Le nouvel ambassadeur de la République du Rwanda, M. Vincent Karega, a exprimé, mardi, la volonté de son pays de travailler "main dans la main" avec l'Algérie. 29.10.2025, Sputnik Afrique

Apres avoir remis au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ses lettres de créance en qualité d’ambassadeur de la République du Rwanda, M. Karega s'est réjoui d'être "le pionnier à avoir ouvert l'ambassade du Rwanda en Algérie". "Cela témoigne de la confiance que le Rwanda accorde à l'Algérie comme partenaire de taille, aussi bien dans le cadre des relations bilatérales que dans le cadre du panafricanisme", a-t-il assuré, tout en exprimant la fierté de son pays de travailler "main dans la main" avec l'Algérie.

