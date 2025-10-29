Le Gabon accueille un atelier de formation de SputnikPro, une première
Le premier séminaire organisé dans le cadre du projet international SputnikPro s'est déroulé au Gabon, octobre 2025
La première session s'est tenue au Gabon dans le cadre du projet international SputnikPro. Des journalistes de l'Agence gabonaise de presse (AGP) y ont participé.
Anna Kalinkina, rédactrice pour les médias sociaux de Sputnik Afrique, a animé ce séminaire en ligne pour ses collègues de Libreville.
Au cours de cette session, elle a présenté des stratégies efficaces afin de promouvoir et fidéliser les audiences sur les réseaux sociaux.
L'experte a analysé en détail des cas concrets, démontrant quels outils et formats sont les plus performants pour capter et retenir l'attention d'un public moderne.
Le rédacteur en chef de l'AGP, Élie Ngoungourou, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a souligné que "cet événement témoigne du haut niveau de coopération entre le Gabon et la Russie dans le domaine des médias".
À l'issue de la réunion, Chancelle Nadia Biket Onanga, directrice des relations publiques et de la coopération internationale de l'AGP, s'est félicitée des résultats:
"Je tiens à souligner le sérieux et la profondeur des échanges. Ce séminaire a constitué une excellente opportunité de développement professionnel pour les journalistes de notre rédaction".
Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de coopération signé plus tôt cette année entre MIA Rossiya Segodnya, Radio Sputnik et l'Agence gabonaise de presse (AGP).
SputnikPro est un projet éducatif international dans le domaine des médias, initié par l'agence de presse internationale Sputnik. Depuis 2018, des réunions ont eu lieu en présentiel dans 24 pays et en ligne dans plus de 80 autres. Le nombre de participants à SputnikPro dépasse les 12.700 personnes.