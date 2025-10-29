https://fr.sputniknews.africa/20251029/face-aux-defis-securitaires-le-cnt-malien-defend-la-voie-sure-de-laes-1079994201.html

Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES

Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES

Dans cet épisode du podcast Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun du Conseil national de Transition du Mali est revenu sur les avancées de l'Alliance des États

Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES Sputnik Afrique Dans cet épisode du podcast Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun du Conseil national de Transition du Mali est revenu sur les avancées de l'Alliance des États du Sahel. Il défend cette confédération comme la seule voie viable pour la souveraineté et la sécurité régionale.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la commission Développement rural, environnement et assainissement du Conseil national de Transition du Mali, met en avant le rôle majeur de l’AES comme la seule réponse adéquate aux défis de sécurité et de souveraineté dans la région, contrastant fortement avec sa critique de la CEDEAO, qu'il accuse d'être devenue un instrument au service d'intérêts étrangers.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.

