Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES
Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES
29.10.2025
Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES
Dans cet épisode du podcast Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun du Conseil national de Transition du Mali est revenu sur les avancées de l'Alliance des États du Sahel. Il défend cette confédération comme la seule voie viable pour la souveraineté et la sécurité régionale.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la commission Développement rural, environnement et assainissement du Conseil national de Transition du Mali, met en avant le rôle majeur de l'AES comme la seule réponse adéquate aux défis de sécurité et de souveraineté dans la région, contrastant fortement avec sa critique de la CEDEAO, qu'il accuse d'être devenue un instrument au service d'intérêts étrangers.
Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES
Dans cet épisode du podcast Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun du Conseil national de Transition du Mali est revenu sur les avancées de l'Alliance des États du Sahel. Il défend cette confédération comme la seule voie viable pour la souveraineté et la sécurité régionale.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la commission Développement rural, environnement et assainissement du Conseil national de Transition du Mali, met en avant le rôle majeur de l’AES comme la seule réponse adéquate aux défis de sécurité et de souveraineté dans la région, contrastant fortement avec sa critique de la CEDEAO, qu'il accuse d'être devenue un instrument au service d'intérêts étrangers.
"Il n’y a tout simplement pas d’autre alternative. À l’origine, la CEDEAO portait cette ambition, mais elle a été détournée de ses objectifs initiaux pour devenir un instrument au service d’intérêts étrangers. Aujourd’hui, nous redémarrons sur de nouvelles bases. L’AES incarne la voie la plus sûre pour assurer la viabilité de nos États", avance l’homme politique.
