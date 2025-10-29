Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
Tandem
L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
https://fr.sputniknews.africa/20251029/face-aux-defis-securitaires-le-cnt-malien-defend-la-voie-sure-de-laes-1079994201.html
Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES
Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES
Sputnik Afrique
Dans cet épisode du podcast Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun du Conseil national de Transition du Mali est revenu sur les avancées de l'Alliance des États... 29.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-29T11:47+0100
2025-10-29T11:47+0100
tandem
podcasts
mali
communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)
alliance des états du sahel (aes)
sécurité
souveraineté
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079995092_0:0:680:383_1920x0_80_0_0_4e97a4c2a170b66b8bc5e77eee6ba376.png
Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES
Sputnik Afrique
Dans cet épisode du podcast Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun du Conseil national de Transition du Mali est revenu sur les avancées de l'Alliance des États du Sahel. Il défend cette confédération comme la seule voie viable pour la souveraineté et la sécurité régionale.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la commission Développement rural, environnement et assainissement du Conseil national de Transition du Mali, met en avant le rôle majeur de l’AES comme la seule réponse adéquate aux défis de sécurité et de souveraineté dans la région, contrastant fortement avec sa critique de la CEDEAO, qu'il accuse d'être devenue un instrument au service d'intérêts étrangers.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079995092_79:0:680:451_1920x0_80_0_0_9e467b879b57938c3c0857d4cbf5d3c2.png
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, mali, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), alliance des états du sahel (aes), sécurité, souveraineté, аудио
podcasts, mali, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), alliance des états du sahel (aes), sécurité, souveraineté, аудио

Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES

11:47 29.10.2025
Tandem
Face aux défis sécuritaires, le CNT malien défend la "voie sûre" de l'AES
S'abonner
- Sputnik Afrique
Issiaka Coulibaly
Tous les articles
Dans cet épisode du podcast Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun du Conseil national de Transition du Mali est revenu sur les avancées de l'Alliance des États du Sahel. Il défend cette confédération comme la seule voie viable pour la souveraineté et la sécurité régionale.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la commission Développement rural, environnement et assainissement du Conseil national de Transition du Mali, met en avant le rôle majeur de l’AES comme la seule réponse adéquate aux défis de sécurité et de souveraineté dans la région, contrastant fortement avec sa critique de la CEDEAO, qu'il accuse d'être devenue un instrument au service d'intérêts étrangers.
"Il n’y a tout simplement pas d’autre alternative. À l’origine, la CEDEAO portait cette ambition, mais elle a été détournée de ses objectifs initiaux pour devenir un instrument au service d’intérêts étrangers. Aujourd’hui, nous redémarrons sur de nouvelles bases. L’AES incarne la voie la plus sûre pour assurer la viabilité de nos États", avance l’homme politique.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала