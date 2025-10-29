https://fr.sputniknews.africa/20251029/envoi-de-troupes-francaises-en-ukraine-macron-il-a-effectivement-besoin-de-se-mettre-en-avant-1080000121.html

Envoi de troupes françaises en Ukraine: "Macron, il a effectivement besoin de se mettre en avant"

Envoi de troupes françaises en Ukraine: "Macron, il a effectivement besoin de se mettre en avant"

Le SVR, le service de renseignement extérieur russe, a révélé que la France planifiait d'envoyer 2.000 soldats en Ukraine. Pour Sputnik Afrique, Cyrille de... 29.10.2025

"Le problème de Macron, il est multiple en fait. On ne peut même pas dire double, triple, il est franchement multiple. D'abord, Macron est détesté par les Français, il n'est soutenu que par à peine 14% de la population, c'est relativement peu. Le deuxième, c'est qu'il est en proie à une crise politique qui est considérable parce que le gouvernement -Lecornu, Lecornu 2, Bayrou, etc.-, franchement, c'est de la fumisterie sans nom. La troisième raison pour laquelle il a besoin d'être mis en avant, c'est aussi pour gérer les problèmes économiques de la France", a affirmé M.de Lattre.Retrouvez également dans cette émission:- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la situation au Mali;- Guy Symphorien Okoulabouka, journaliste congolais reporter à la presse présidentielle et attaché au cabinet du chef de l'État de la République du Congo, sur les relations diplomatiques entre la Russie et les pays africains à l'occasion des 100 ans de Rossotrudnitchestvo.

