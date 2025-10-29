Envoi de troupes françaises en Ukraine: "Macron, il a effectivement besoin de se mettre en avant"

https://fr.sputniknews.africa/20251029/envoi-de-troupes-francaises-en-ukraine-macron-il-a-effectivement-besoin-de-se-mettre-en-avant-1080000121.html
Le SVR, le service de renseignement extérieur russe, a révélé que la France planifiait d'envoyer 2.000 soldats en Ukraine. Pour Sputnik Afrique, Cyrille de... 29.10.2025
2025-10-29T13:48+0100
2025-10-29T13:48+0100
2025-10-29T13:48+0100
Le SVR, le service de renseignement extérieur russe, a révélé que la France planifiait d'envoyer 2.000 soldats en Ukraine. Pour Sputnik Afrique, Cyrille de Lattre, géopolitologue français, a analysé le contexte dans lequel ces révélations ont été faites.
"Le problème de Macron, il est multiple
en fait. On ne peut même pas dire double, triple, il est franchement multiple. D'abord, Macron est détesté par les Français, il n’est soutenu que par à peine 14% de la population, c'est relativement
peu. Le deuxième, c'est qu'il est en proie à une crise politique qui est considérable
parce que le gouvernement -Lecornu, Lecornu 2, Bayrou, etc.-, franchement, c'est de la fumisterie sans nom. La troisième raison pour laquelle il a besoin d'être mis en avant, c'est aussi pour gérer les problèmes économiques de la France", a affirmé M.de Lattre
.
"Macron, il a effectivement besoin de se mettre en avant. Évidemment ce n'est pas Napoléon, loin de là: Napoléon, c'était quelqu'un; lui ce n'est rien. Il ne connaît pas l'histoire, et s'il connaissait l'histoire, il saurait qu'à chaque fois que les Français ont essayé de faire les zouaves en Russie, ça s'est toujours très, très mal fini pour la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de faire le buzz comme ça, en fait, ça lui permet de montrer qu'il existe, puisque la France, diplomatiquement, n'existe plus", a ajouté le géopolitologue français.
Retrouvez également dans cette émission:
- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la situation au Mali;
- Guy Symphorien Okoulabouka, journaliste congolais reporter à la presse présidentielle et attaché au cabinet du chef de l'État de la République du Congo, sur les relations diplomatiques entre la Russie et les pays africains à l'occasion des 100 ans de Rossotrudnitchestvo.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact