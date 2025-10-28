https://fr.sputniknews.africa/20251028/le-togo-reussit-une-nouvelle-emission-obligatoire-sur-le-marche-regional-de-luemoa-1079949566.html

Le Togo réussit une nouvelle émission obligatoire sur le marché régional de l'UEMOA

Le Togo réussit une nouvelle émission obligatoire sur le marché régional de l'UEMOA

Sputnik Afrique

Le Trésor public togolais vient de réaliser une nouvelle performance sur le marché financier régional de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine... 28.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-28T06:51+0100

2025-10-28T06:51+0100

2025-10-28T06:51+0100

togo

afrique subsaharienne

finances

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/09/1045326698_0:63:1199:737_1920x0_80_0_0_c938d6aa1b6b0e507d69faf800716ef8.jpg

Organisée vendredi dernier, cette opération visait initialement à lever 25 milliards de FCFA, mais l’engouement des investisseurs a largement dépassé les attentes, avec une demande globale de plus de 53 milliards, soit un taux de couverture de 213,31%, rapportent des médias locaux. Ce succès vient conforter la crédibilité du Togo auprès des acteurs du marché régional de la dette et illustre la gestion prudente et stratégique de sa politique d’endettement, qui privilégie des financements à des coûts compétitifs et adaptés à ses besoins structurels, ajoute la même source. Cette émission s’est déroulée sous l’égide de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), dans le cadre du programme annuel de mobilisation de ressources internes pour le financement du budget de l’État. Les montants levés permettront de couvrir les besoins de trésorerie du Togo à court et moyen termes, conformément à la stratégie nationale de gestion de la dette.

togo

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

togo, afrique subsaharienne, finances