Le Togo réussit une nouvelle émission obligatoire sur le marché régional de l'UEMOA
Le Togo réussit une nouvelle émission obligatoire sur le marché régional de l'UEMOA
Le Trésor public togolais vient de réaliser une nouvelle performance sur le marché financier régional de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
Organisée vendredi dernier, cette opération visait initialement à lever 25 milliards de FCFA, mais l’engouement des investisseurs a largement dépassé les attentes, avec une demande globale de plus de 53 milliards, soit un taux de couverture de 213,31%, rapportent des médias locaux. Ce succès vient conforter la crédibilité du Togo auprès des acteurs du marché régional de la dette et illustre la gestion prudente et stratégique de sa politique d’endettement, qui privilégie des financements à des coûts compétitifs et adaptés à ses besoins structurels, ajoute la même source. Cette émission s’est déroulée sous l’égide de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), dans le cadre du programme annuel de mobilisation de ressources internes pour le financement du budget de l’État. Les montants levés permettront de couvrir les besoins de trésorerie du Togo à court et moyen termes, conformément à la stratégie nationale de gestion de la dette.
togo, afrique subsaharienne, finances
Le Togo réussit une nouvelle émission obligatoire sur le marché régional de l'UEMOA
Le Trésor public togolais vient de réaliser une nouvelle performance sur le marché financier régional de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) en mobilisant 27,5 milliards de FCFA (41 ,9 millions d'euros), lors d’une émission simultanée de Bons assimilables du trésor (BAT) et d’Obligations assimilables du trésor (OAT).
Organisée vendredi dernier, cette opération visait initialement à lever 25 milliards de FCFA, mais l’engouement des investisseurs a largement dépassé les attentes, avec une demande globale de plus de 53 milliards, soit un taux de couverture de 213,31%, rapportent des médias locaux.
Ce succès vient conforter la crédibilité du Togo auprès des acteurs du marché régional de la dette et illustre la gestion prudente et stratégique de sa politique d’endettement, qui privilégie des financements à des coûts compétitifs et adaptés à ses besoins structurels, ajoute la même source.
Cette émission s’est déroulée sous l’égide de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), dans le cadre du programme annuel de mobilisation de ressources internes pour le financement du budget de l’État.
Les montants levés permettront de couvrir les besoins de trésorerie du Togo à court et moyen termes, conformément à la stratégie nationale de gestion de la dette.