Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251028/la-france-sapprete-a-deployer-en-ukraine-jusqua-2000-militaires---service-de-renseignement-russe-1079953295.html
La France s'apprête à déployer en Ukraine jusqu'à 2.000 militaires - service de renseignement russe
La France s'apprête à déployer en Ukraine jusqu'à 2.000 militaires - service de renseignement russe
Sputnik Afrique
L'état-major français s'apprête à déployer en Ukraine un contingent militaire pouvant aller jusqu'à 2.000 soldats et officiers pour assister Kiev, a annoncé le... 28.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-28T09:21+0100
2025-10-28T09:32+0100
ukraine
france
emmanuel macron
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102295/46/1022954657_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_99cddbfe0c6740ff2eaa669bc93c528e.jpg
Macron rêve d'une intervention militaire en Ukraine, espérant entrer dans l'histoire comme un chef militaire. Il rêve des "lauriers" de Napoléon, mais ses études d'histoire sont "honteusement médiocres", indique le Service.Selon le SVR, le cœur de la formation sera constitué de soldats d'assaut de la Légion étrangère, principalement originaires de pays d'Amérique latine. "Les légionnaires sont déjà déployés dans les zones de Pologne frontalières avec l'Ukraine et suivent un entraînement intensif au combat", indique le département. En cas de fuite d'informations sur la préparation de l'intervention, Paris entend préciser qu'il s'agit d'un groupe restreint d'instructeurs.Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que tout scénario impliquant le déploiement de troupes de pays membres de l'OTAN en Ukraine était catégoriquement inacceptable pour la Russie et risquait une escalade brutale. Le ministère avait précédemment qualifié d'incitation à la poursuite des hostilités les déclarations faites au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens concernant la possibilité de déployer un contingent de pays membres de l'OTAN en Ukraine.
ukraine
france
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102295/46/1022954657_106:0:681:431_1920x0_80_0_0_a2dee328dd863cbf7e29c54ed265ef59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukraine, france, emmanuel macron
ukraine, france, emmanuel macron

La France s'apprête à déployer en Ukraine jusqu'à 2.000 militaires - service de renseignement russe

09:21 28.10.2025 (Mis à jour: 09:32 28.10.2025)
© Sputnik . © Evguéni Kotenko / Accéder à la base multimédiaDes militaires cagoulés
Des militaires cagoulés - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2025
© Sputnik . © Evguéni Kotenko
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
L'état-major français s'apprête à déployer en Ukraine un contingent militaire pouvant aller jusqu'à 2.000 soldats et officiers pour assister Kiev, a annoncé le Service de renseignement extérieur russe (SVR).
Macron rêve d'une intervention militaire en Ukraine, espérant entrer dans l'histoire comme un chef militaire. Il rêve des "lauriers" de Napoléon, mais ses études d'histoire sont "honteusement médiocres", indique le Service.
Selon le SVR, le cœur de la formation sera constitué de soldats d'assaut de la Légion étrangère, principalement originaires de pays d'Amérique latine.
"Les légionnaires sont déjà déployés dans les zones de Pologne frontalières avec l'Ukraine et suivent un entraînement intensif au combat", indique le département.
En cas de fuite d'informations sur la préparation de l'intervention, Paris entend préciser qu'il s'agit d'un groupe restreint d'instructeurs.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que tout scénario impliquant le déploiement de troupes de pays membres de l'OTAN en Ukraine était catégoriquement inacceptable pour la Russie et risquait une escalade brutale. Le ministère avait précédemment qualifié d'incitation à la poursuite des hostilités les déclarations faites au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens concernant la possibilité de déployer un contingent de pays membres de l'OTAN en Ukraine.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала