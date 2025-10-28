La France s'apprête à déployer en Ukraine jusqu'à 2.000 militaires - service de renseignement russe
09:21 28.10.2025 (Mis à jour: 09:32 28.10.2025)
L'état-major français s'apprête à déployer en Ukraine un contingent militaire pouvant aller jusqu'à 2.000 soldats et officiers pour assister Kiev, a annoncé le Service de renseignement extérieur russe (SVR).
Macron rêve d'une intervention militaire en Ukraine, espérant entrer dans l'histoire comme un chef militaire. Il rêve des "lauriers" de Napoléon, mais ses études d'histoire sont "honteusement médiocres", indique le Service.
Selon le SVR, le cœur de la formation sera constitué de soldats d'assaut de la Légion étrangère, principalement originaires de pays d'Amérique latine.
"Les légionnaires sont déjà déployés dans les zones de Pologne frontalières avec l'Ukraine et suivent un entraînement intensif au combat", indique le département.
En cas de fuite d'informations sur la préparation de l'intervention, Paris entend préciser qu'il s'agit d'un groupe restreint d'instructeurs.
Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que tout scénario impliquant le déploiement de troupes de pays membres de l'OTAN en Ukraine était catégoriquement inacceptable pour la Russie et risquait une escalade brutale. Le ministère avait précédemment qualifié d'incitation à la poursuite des hostilités les déclarations faites au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens concernant la possibilité de déployer un contingent de pays membres de l'OTAN en Ukraine.
