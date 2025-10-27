https://fr.sputniknews.africa/20251027/quand-le-cinema-devient-un-pont-entre-les-continents-des-pionniers-du-7e-art-a-nos-jours-1079931131.html

Quand le cinéma devient un pont entre les continents: des pionniers du 7e art à nos jours

Quand le cinéma devient un pont entre les continents: des pionniers du 7e art à nos jours

Sputnik Afrique

Des salles obscures de Moscou aux plateaux ensoleillés du Burkina Faso, suivez une odyssée inédite à travers le 7ᵉ art. D’Eisenstein à Sembène, du Cuirassé... 27.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-27T14:05+0100

2025-10-27T14:05+0100

2025-10-27T14:05+0100

russie: terre de culture

podcasts

cinéma

cinéma russe

sergueï eisenstein

urss

art

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1b/1079930135_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_90f6dfefc1f6134d0a7dfa46f9f3eb5f.jpg

Quand le cinéma devient un pont entre les continents: des pionniers du 7e art à nos jours Sputnik Afrique Des salles obscures de Moscou aux plateaux ensoleillés du Burkina Faso, suivez une odyssée inédite à travers le 7ᵉ art. D’Eisenstein à Sembène, du Cuirassé Potemkine à Katanga, découvrez comment le cinéma soviétique a façonné la créativité de cinéastes internationaux et comment aujourd'hui la Russie et l'Afrique dialoguent à travers l’image.

Explorez l'âme de l'art qui a décolonisé les imaginaires, révolutionné le langage visuel et tissé des liens. Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify

urss

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

podcasts, cinéma, cinéma russe, sergueï eisenstein, urss, art, аудио