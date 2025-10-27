https://fr.sputniknews.africa/20251027/quand-le-cinema-devient-un-pont-entre-les-continents-des-pionniers-du-7e-art-a-nos-jours-1079931131.html
Quand le cinéma devient un pont entre les continents: des pionniers du 7e art à nos jours
Des salles obscures de Moscou aux plateaux ensoleillés du Burkina Faso, suivez une odyssée inédite à travers le 7ᵉ art. D'Eisenstein à Sembène, du Cuirassé...
Des salles obscures de Moscou aux plateaux ensoleillés du Burkina Faso, suivez une odyssée inédite à travers le 7ᵉ art. D’Eisenstein à Sembène, du Cuirassé Potemkine à Katanga, découvrez comment le cinéma soviétique a façonné la créativité de cinéastes internationaux et comment aujourd'hui la Russie et l'Afrique dialoguent à travers l’image.
Explorez l'âme de l'art qui a décolonisé les imaginaires, révolutionné le langage visuel et tissé des liens. Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
Explorez l'âme de l'art qui a décolonisé les imaginaires, révolutionné le langage visuel et tissé des liens.
"Beaucoup de pionniers africains, justement, ont appris le cinéma en Russie: [...] Souleymane Cissé, [...] Sembène Ousmane. [...] Quand vous regardez leurs films, vous comprenez la rigueur dans le traitement, l'effort qui est mis dans les aspects techniques, que ce soit la lumière, que ce soit le son, parce que ce sont des valeurs qu'on voit, qu'on rencontre dans le cinéma russe", explique au micro de Sputnik François Akouabou Adianaga, directeur du FESPACO.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify