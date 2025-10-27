https://fr.sputniknews.africa/20251027/les-centrales-nucleaires-flottantes-russes-pour-lafrique-une-opportunite-mais-sous-conditions---1079935017.html
Les centrales nucléaires flottantes russes pour l'Afrique, une opportunité mais sous conditions !
Le Dr Gamal El-Ballat, vice-président de la Plate-forme de Référence pour les Applications Nucléaires en Afrique, explique pourquoi les centrales nucléaires... 27.10.2025, Sputnik Afrique
Les centrales nucléaires flottantes russes pour l'Afrique, une opportunité mais sous conditions !
Le Dr Gamal El-Ballat, vice-président de la Plate-forme de Référence pour les Applications Nucléaires en Afrique, explique à L'Afrique en marche pourquoi les centrales nucléaires flottantes russes sont une solution aux besoins des pays côtiers africains en électricité et en eau, à condition qu'ils deviennent autonomes par transfert de savoir-faire.
"Sur le plan purement technique, les centrales nucléaires flottantes, comme celle de l’Académicien Lomonosov, offrent un potentiel réel pour des pays côtiers africains confrontés à des pénuries chroniques d’électricité et à des besoins croissants en eau douce. Leur flexibilité, leur rapidité d’installation et leur capacité à dessaler l’eau de mer en font une solution séduisante, surtout pour des zones isolées ou dépourvues d’infrastructures lourdes. Mais, d’un point de vue des sciences de gestion, la question ne se résume pas à une équation énergétique. Une telle solution implique des défis majeurs en matière de gouvernance technologique, de financement et surtout de maîtrise locale des compétences. Importer une technologie nucléaire sans disposer d’un cadre institutionnel robuste, de systèmes de sûreté indépendants et de ressources humaines formées pourrait créer une nouvelle forme de dépendance stratégique", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Gamal El-Ballat, expert en sciences de gestion et enseignant au CNAM à Paris, également vice-président de la Plate-forme de Référence pour les Applications Nucléaires en Afrique (PRANA).Dans le même sens, Gamal Elbalal estime que "l’Afrique ne peut pas importer un projet +clé en main+ et espérer un effet d’entraînement. L’effet [dynamique économique du projet spatial US, ndlr] Apollo n’est pas né de la technologie en soi, mais du processus collectif d’apprentissage qu’elle a généré. Autrement dit, la valeur du projet venait de la mobilisation des compétences locales, de la coopération entre laboratoires, entreprises et universités, et du développement de filières industrielles adjacentes. Pour les pays africains, l’enjeu n’est donc pas de reproduire Apollo, mais de créer leurs propres écosystèmes d’innovation autour de chaque grand projet énergétique. Cela suppose d’investir dans la formation, la recherche appliquée, la standardisation et la gouvernance locale. Le véritable +projet Apollo africain+ ne sera pas celui qui va sur la lune, mais celui qui apprend à maîtriser ses propres technologies — à partir de ses territoires, de ses ingénieurs et de ses besoins réels".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
16:37 27.10.2025 (Mis à jour: 16:39 27.10.2025)
"Sur le plan purement technique, les centrales nucléaires
flottantes, comme celle de l’Académicien Lomonosov, offrent un potentiel réel pour des pays côtiers africains confrontés à des pénuries chroniques d’électricité et à des besoins croissants en eau douce. Leur flexibilité, leur rapidité d’installation et leur capacité à dessaler l’eau de mer en font une solution séduisante, surtout pour des zones isolées ou dépourvues d’infrastructures lourdes. Mais, d’un point de vue des sciences de gestion, la question ne se résume pas à une équation énergétique. Une telle solution implique des défis majeurs en matière de gouvernance technologique, de financement et surtout de maîtrise locale des compétences. Importer une technologie nucléaire sans disposer d’un cadre institutionnel robuste, de systèmes de sûreté indépendants et de ressources humaines formées pourrait créer une nouvelle forme de dépendance stratégique", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Gamal El-Ballat
, expert en sciences de gestion et enseignant au CNAM à Paris, également vice-président de la Plate-forme de Référence pour les Applications Nucléaires en Afrique (PRANA).
Et de souligner : "Le rapport prix-efficacité des centrales nucléaires flottantes est indéniablement attractif sur le papier. Un coût de production quatre fois inférieur à celui observé au Cap-Vert, associé à un retour sur investissement estimé à six ans, constitue une perspective séduisante pour des pays à forte dépendance énergétique et à faible capacité de production. Toutefois, en tant que chercheur en sciences de gestion, j’inviterais à dépasser la logique purement comptable pour adopter une lecture systémique du projet. Le coût initial de 227 millions d’euros n’est pas le seul paramètre à considérer. À cela s’ajoutent les frais liés à la sécurité nucléaire, à la maintenance, à la gestion des déchets radioactifs, et surtout à la formation du capital humain local. Sans maîtrise des compétences et sans gouvernance autonome, le modèle économique peut rapidement se transformer en dépendance technologique durable. Dans la logique des organisations publiques, la question devient donc : qui contrôle, qui finance, et qui assume la responsabilité en cas d’incident ?"
Dans le même sens, Gamal Elbalal estime que "l’Afrique ne peut pas importer un projet +clé en main+ et espérer un effet d’entraînement. L’effet [dynamique économique du projet spatial US, ndlr] Apollo n’est pas né de la technologie en soi, mais du processus collectif d’apprentissage qu’elle a généré. Autrement dit, la valeur du projet venait de la mobilisation des compétences locales, de la coopération entre laboratoires, entreprises et universités, et du développement de filières industrielles adjacentes. Pour les pays africains, l’enjeu n’est donc pas de reproduire Apollo, mais de créer leurs propres écosystèmes d’innovation autour de chaque grand projet énergétique. Cela suppose d’investir dans la formation, la recherche appliquée, la standardisation et la gouvernance locale. Le véritable +projet Apollo africain+ ne sera pas celui qui va sur la lune, mais celui qui apprend à maîtriser ses propres technologies — à partir de ses territoires, de ses ingénieurs et de ses besoins réels".
