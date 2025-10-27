https://fr.sputniknews.africa/20251027/le-rwanda-evalue-a-12-milliards-de-dollars-le-cout-de-son-plan-climatique-2025-2035-1079913554.html

Le Rwanda évalue à 12 milliards de dollars le coût de son plan climatique 2025-2035

Selon l'Autorité rwandaise de gestion de l’environnement, ce nouveau plan climatique, dont le coût dépasse de 1 milliard de dollars celui du précédent (2020-2030), vise à élargir la portée des interventions sur le terrain et à renforcer les projets d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique.La stratégie sera soumise au Conseil des ministres avant son lancement officiel, prévu lors de la COP 30, qui se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre prochain.D’après les données officielles, le Rwanda consacrera 7 milliards de dollars à des projets d’adaptation et de renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles telles que les inondations et la sécheresse, tandis que 4,9 milliards de dollars seront alloués à des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, du transport propre et de l’efficacité énergétique.La directrice générale de l’Autorité rwandaise de gestion de l’environnement, Juliet Kabera, a indiqué devant le Parlement qu’environ 70 % du financement total sera destiné aux programmes d’adaptation, précisant que seuls 1,6 milliard de dollars seront mobilisés à partir des ressources nationales, tandis qu’environ 5,4 milliards de dollars devraient provenir de financements extérieurs émanant des pays développés.Parmi les mesures proposées, figurent l’amélioration de la gestion de l’eau, la protection des zones sujettes aux inondations, ainsi que le renforcement de l’irrigation moderne, l’amélioration de la qualité de l’eau et la généralisation des services d’eau et d’assainissement résilients face au changement climatique.Le plan prévoit également des actions en faveur du développement d’une agriculture durable, de la promotion des semences résistantes à la sécheresse, de la restauration des forêts, de l’encouragement de l’agroforesterie, ainsi que de la réhabilitation des quartiers informels afin de les rendre plus résistants aux catastrophes climatiques.

