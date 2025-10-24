https://fr.sputniknews.africa/20251024/larmee-nigeriane-elimine-une-cinquantaine-de-terroristes--1079833194.html

L'armée nigériane élimine une cinquantaine de terroristes

Une cinquantaine de terroristes ont été tués et 70 autres blessés dans des opérations aériennes et terrestres menées dans les Etats de Borno et Yobe, dans le... 24.10.2025, Sputnik Afrique

nigeria

armée

afrique

terrorisme

Des militaires appuyés par des avions de chasse ont affronté, jeudi matin, des terroristes ayant mené des attaques coordonnées contre des bases situées dans les villes de Dikwa, Mafa et Gajibo, dans l'État de Borno, ainsi qu'à Katarko, dans l'État voisin de Yobe, a indiqué la même source dans un communiqué.Plusieurs dizaines de fusils d'assaut Kalachnikov, de mitrailleuses et de lance-roquettes, ont été saisis lors de ces opérations, a-t-il relevé.Des soldats ont été blessés et des bâtiments et véhicules ont été incendiés à Mafa et Dikwa, a précisé le communiqué.Théâtre d’opérations de groupes terroristes violents, dont l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) et Boko Haram, les régions du Nord du Nigeria enregistrent des attaques armées régulières, entraînant ces derniers mois un certain nombre de morts et d'enlèvements.

