https://fr.sputniknews.africa/20251024/lalgerie-lance-un-projet-de-cable-sous-marin-assurant-linterconnexion-a-travers-la-mediterranee-1079833038.html

L'Algérie lance un projet de câble sous-marin assurant l'interconnexion à travers la Méditerranée

L'Algérie lance un projet de câble sous-marin assurant l'interconnexion à travers la Méditerranée

Sputnik Afrique

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, a donné, jeudi à Alger, le feu vert au lancement du projet du câble sous-marin en fibre... 24.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-24T07:51+0200

2025-10-24T07:51+0200

2025-10-24T07:51+0200

algérie

internet

connection

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/1c/1070856662_0:110:2121:1303_1920x0_80_0_0_8adc903feaf71aece3769e70dfb04dad.jpg

"Cette initiative stratégique vise à confirmer la position de l'Algérie comme hub central des infrastructures de connectivité numérique régionales et internationales, en assurant l'interconnexion directe des réseaux européens et africains, à travers la Méditerranée", précise la même source. S'étendant sur plus de 8.700 kilomètres et reliant plus de dix pays méditerranéens, le câble sous-marin "Medusa" figure parmi les plus importants systèmes de connectivité sous-marine de la région, grâce à sa capacité de transmission de 20 Térabits par seconde par paire de fibres. Ce projet constitue, ainsi, "un levier majeur pour le développement de l'interconnexion numérique transfrontalière", explique-t-on. Dans le cadre de ce projet, le segment algérien comprend deux points d’atterrissement principaux, à savoir Alger et Collo (wilaya de Skikda). Ces stations seront interconnectées à des hubs stratégiques situés dans le sud de l'Europe, à des distances pouvant atteindre 900 kilomètres, offrant à l'Algérie plusieurs points d'accès maritimes et renforçant l'autonomie de ses réseaux internationaux, ajoute le ministère. Le projet "Medusa" représente, également, "une étape structurante pour le secteur des télécommunications en Algérie, contribuant à améliorer la qualité et la vitesse des services Internet nationaux, en préparation au déploiement de la technologie mobile 5G ainsi que des services de Cloud Computing". Ce dispositif permettra, en outre, "la sécurisation et la redondance des interconnexions internationales, en diversifiant les routes de câbles sous-marins et en réduisant la charge sur les infrastructures existantes", note-t-on. La réalisation du projet s'étend sur plusieurs étapes, entamées en 2020 avec la phase de la conception et de la contractualisation, en arrivant à la phase de construction, prévue entre 2023 et 2026. La mise en service de la section Ouest Méditerranée, incluant l'Algérie, est prévue d'ici la fin de 2026, tandis que l'ensemble du système sera opérationnel au début de 2027, conclut le communiqué.

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

algérie, internet, connection