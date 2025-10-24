Afrique
Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
Dette, commerce, domination: les nouveaux visages du colonialisme
Dette, commerce, domination: les nouveaux visages du colonialisme
Le 16 octobre dernier, la Quatrième Commission de l'ONU a adopté une résolution instituant une Journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses...
Le 16 octobre dernier, la Quatrième Commission de l’ONU a adopté une résolution instituant une Journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes. Un texte soutenu par le Sud global, rejeté par les États-Unis et Israël, et accueilli avec prudence par les anciennes puissances coloniales.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, l’historien et écrivain Amzat Boukari Yabara, figure intellectuelle du panafricanisme contemporain, analyse la portée réelle de cette résolution. Selon lui, ce vote reflète avant tout un clivage entre un Sud global attaché à sa souveraineté et un Nord qui peine à rompre avec ses logiques de domination. Mais au-delà du symbole, l’historien appelle à un combat plus concret, fondé sur actes et sur la cohérence politique, notamment pour les pays africains qui, tout en votant pour, restent parfois dépendants des logiques économiques ou institutionnelles issues du colonialisme.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Dette, commerce, domination: les nouveaux visages du colonialisme

16:29 24.10.2025
Avenir souverain
Dette, commerce, domination: les nouveaux visages du colonialisme
Le 16 octobre dernier, la Quatrième Commission de l’ONU a adopté une résolution instituant une Journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes. Un texte soutenu par le Sud global, rejeté par les États-Unis et Israël, et accueilli avec prudence par les anciennes puissances coloniales.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, l’historien et écrivain Amzat Boukari Yabara, figure intellectuelle du panafricanisme contemporain, analyse la portée réelle de cette résolution. Selon lui, ce vote reflète avant tout un clivage entre un Sud global attaché à sa souveraineté et un Nord qui peine à rompre avec ses logiques de domination. Mais au-delà du symbole, l’historien appelle à un combat plus concret, fondé sur actes et sur la cohérence politique, notamment pour les pays africains qui, tout en votant pour, restent parfois dépendants des logiques économiques ou institutionnelles issues du colonialisme.
“Le colonialisme moderne n’a plus besoin d’administrations ni d’armées. Il s’exerce à travers la dette, les institutions financières et les règles du commerce mondial. Tant que ces mécanismes perdureront, la décolonisation restera inachevée. Il ne suffit pas de voter une journée: il faut des actes et une conscience collective de ce que nous subissons encore”, a-t-il affirmé.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
