https://fr.sputniknews.africa/20251024/dette-commerce-domination-les-nouveaux-visages-du-colonialisme-1079847845.html
Dette, commerce, domination: les nouveaux visages du colonialisme
Dette, commerce, domination: les nouveaux visages du colonialisme
Sputnik Afrique
Le 16 octobre dernier, la Quatrième Commission de l’ONU a adopté une résolution instituant une Journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses... 24.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-24T16:29+0200
2025-10-24T16:29+0200
2025-10-24T16:29+0200
avenir souverain
podcasts
colonialisme
néo-colonialisme
souveraineté
afrique
onu
russie
brics
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/18/1079847676_0:32:599:369_1920x0_80_0_0_70ded7dc9dfeea99b05440cdddbc20b0.jpg
Dette, commerce, domination: les nouveaux visages du colonialisme
Sputnik Afrique
Le 16 octobre dernier, la Quatrième Commission de l’ONU a adopté une résolution instituant une Journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes. Un texte soutenu par le Sud global, rejeté par les États-Unis et Israël, et accueilli avec prudence par les anciennes puissances coloniales.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, l’historien et écrivain Amzat Boukari Yabara, figure intellectuelle du panafricanisme contemporain, analyse la portée réelle de cette résolution. Selon lui, ce vote reflète avant tout un clivage entre un Sud global attaché à sa souveraineté et un Nord qui peine à rompre avec ses logiques de domination. Mais au-delà du symbole, l’historien appelle à un combat plus concret, fondé sur actes et sur la cohérence politique, notamment pour les pays africains qui, tout en votant pour, restent parfois dépendants des logiques économiques ou institutionnelles issues du colonialisme.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/18/1079847676_33:0:566:400_1920x0_80_0_0_18e415e503b6b372fe4aaa56d4c60c59.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, colonialisme, néo-colonialisme, souveraineté, afrique, onu, russie, brics, аудио
podcasts, colonialisme, néo-colonialisme, souveraineté, afrique, onu, russie, brics, аудио
Dette, commerce, domination: les nouveaux visages du colonialisme
Le 16 octobre dernier, la Quatrième Commission de l’ONU a adopté une résolution instituant une Journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes. Un texte soutenu par le Sud global, rejeté par les États-Unis et Israël, et accueilli avec prudence par les anciennes puissances coloniales.