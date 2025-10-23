Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251023/le-nigeria-ouvre-une-enquete-sur-de-possibles-detournements-daides-internationales-1079797048.html
Le Nigeria ouvre une enquête sur de possibles détournements d’aides internationales
Le Nigeria ouvre une enquête sur de possibles détournements d’aides internationales
Sputnik Afrique
L'Assemblée nationale nigériane a lancé mercredi une enquête sur l'utilisation de 4,6 milliards de dollars d'aide internationale, alors que le pays continue de... 23.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-23T07:41+0200
2025-10-23T07:41+0200
nigeria
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1f/1063225029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0db5a84cd4d876128b759b9b62a1416.jpg
L'enquête, dont les conclusions sont attendues dans un mois, portera sur les dépenses liées à 1,8 milliard de dollars du Fonds mondial, un consortium dédié à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'enquête porte également sur 2,8 milliards de dollars de l'USAID - l'ancienne agence de développement international de Washington - couvrant un portefeuille similaire ainsi que la polio. Les subventions couvraient la période 2021-2025. "Nous voulons vraiment savoir comment les fonds sont arrivés, quand ils sont arrivés, à quoi ils ont servi et ce que nous avons pu accomplir", a déclaré Philip Agbese, porte-parole adjoint de la chambre basse.
nigeria
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1f/1063225029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16d350d42bf33da48c4a43425e683aa0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nigeria, afrique
nigeria, afrique

Le Nigeria ouvre une enquête sur de possibles détournements d’aides internationales

07:41 23.10.2025
© AP Photo / Sunday AlambaA man display U.S. $100 bills alongside Nigerian currency at the craft and art market in Lagos, Nigeria, on Wednesday, Aug. 16, 2023.
A man display U.S. $100 bills alongside Nigerian currency at the craft and art market in Lagos, Nigeria, on Wednesday, Aug. 16, 2023. - Sputnik Afrique, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Sunday Alamba
S'abonner
Algérie Presse Service (APS)
Tous les articles
L'Assemblée nationale nigériane a lancé mercredi une enquête sur l'utilisation de 4,6 milliards de dollars d'aide internationale, alors que le pays continue de lutter contre des taux élevés de VIH, tuberculose et paludisme.
L'enquête, dont les conclusions sont attendues dans un mois, portera sur les dépenses liées à 1,8 milliard de dollars du Fonds mondial, un consortium dédié à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
L'enquête porte également sur 2,8 milliards de dollars de l'USAID - l'ancienne agence de développement international de Washington - couvrant un portefeuille similaire ainsi que la polio. Les subventions couvraient la période 2021-2025.
"Nous voulons vraiment savoir comment les fonds sont arrivés, quand ils sont arrivés, à quoi ils ont servi et ce que nous avons pu accomplir", a déclaré Philip Agbese, porte-parole adjoint de la chambre basse.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала