Le Nigeria ouvre une enquête sur de possibles détournements d’aides internationales

L'Assemblée nationale nigériane a lancé mercredi une enquête sur l'utilisation de 4,6 milliards de dollars d'aide internationale, alors que le pays continue de... 23.10.2025, Sputnik Afrique

L'enquête, dont les conclusions sont attendues dans un mois, portera sur les dépenses liées à 1,8 milliard de dollars du Fonds mondial, un consortium dédié à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'enquête porte également sur 2,8 milliards de dollars de l'USAID - l'ancienne agence de développement international de Washington - couvrant un portefeuille similaire ainsi que la polio. Les subventions couvraient la période 2021-2025. "Nous voulons vraiment savoir comment les fonds sont arrivés, quand ils sont arrivés, à quoi ils ont servi et ce que nous avons pu accomplir", a déclaré Philip Agbese, porte-parole adjoint de la chambre basse.

