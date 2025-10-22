https://fr.sputniknews.africa/20251022/un-camion-citerne-explose-au-nigeria-une-trentaine-de-morts--1079759907.html

Un camion-citerne explose au Nigeria, une trentaine de morts

Un camion-citerne explose au Nigeria, une trentaine de morts

22.10.2025

"Un camion transportant du carburant s'est renversé, et ces personnes sont allées récupérer du carburant. Le camion a explosé et elles ont pris feu", a précisé le coordinateur local de l’Agence de gestion des secours (SEMA) dans l'État du Niger, Ibrahim Hussaini, cité par des médias.Le drame s'est produit en fin de matinée entre Essan et Badeggi, sur l’axe Bida–Agaie, dans le centre-ouest du Nigeria, a-t-il précisé.En mars dernier, 10 personnes sont mortes dans un carambolage sur une autoroute, en périphérie de la capitale Abuja, dans le nord du Nigeria, impliquant un camion-citerne qui a pris feu lors de la collision.

