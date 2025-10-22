Un camion-citerne explose au Nigeria, une trentaine de morts
© Photo Unsplash/ Max Kukurudziak
S'abonner
Au moins 29 personnes ont trouvé la mort et 42 autres ont été blessées dans l'explosion d'un camion-citerne suite à un accident survenu, mardi, sur une autoroute de l'État du Niger, dans le centre du Nigeria, ont indiqué les autorités locales.
"Un camion transportant du carburant s'est renversé, et ces personnes sont allées récupérer du carburant. Le camion a explosé et elles ont pris feu", a précisé le coordinateur local de l’Agence de gestion des secours (SEMA) dans l'État du Niger, Ibrahim Hussaini, cité par des médias.
Thirty people were killed and forty sustained various degrees of burns after a tanker exploded while residents were scooping fuel from it after it was involved in an accident.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 21, 2025
It happened along the Bida–Agaie road near Essa and Badeggi in Niger State, Nigeria. pic.twitter.com/2yR0mVWBaF
Le drame s'est produit en fin de matinée entre Essan et Badeggi, sur l’axe Bida–Agaie, dans le centre-ouest du Nigeria, a-t-il précisé.
En mars dernier, 10 personnes sont mortes dans un carambolage sur une autoroute, en périphérie de la capitale Abuja, dans le nord du Nigeria, impliquant un camion-citerne qui a pris feu lors de la collision.