L'économie du Cap-Vert progresse de presque 5%

L'économie de ce pays a progressé de 4,9% au premier semestre de 2025, a annoncé mardi l'Institut national de la statistique (INE). 22.10.2025, Sputnik Afrique

Les recettes fiscales arrêtées à 31,4 milliards d'escudos (285 millions d'euros), soit une augmentation de 15,6% par rapport au premier semestre de 2024, ont contribué à l'embellie économique, a ajouté l'INE. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a enregistré la plus forte croissance en valeur absolue (11,6 millions d'euros) au moment où la taxe sur le tabac connaissait sa plus forte hausse (163%). Les taxes sur les biens et services, comme la TVA, représentent 51% des recettes fiscales de l'archipel, suivies des impôts sur le revenu, qui représentent environ un quart du total et ont également enregistré une croissance notable (entre 20% et 28%).

