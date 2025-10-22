https://fr.sputniknews.africa/20251022/lafrique-doit-construire-sa-propre-chaine-de-valeur-delectromobilite---un-professeur-ghaneen-1079765610.html

L'Afrique doit construire sa propre chaîne de valeur d'électromobilité - un professeur ghanéen

Créer des opportunités pour les Africains est essentiel pour parvenir à l'autonomie dans le secteur de l'électromobilité, a déclaré à Sputnik Afrique Eric... 22.10.2025, Sputnik Afrique

Si le continent représente moins de 1 % des flottes mondiales de véhicules électriques, il possède les ressources – du manganèse au cobalt – nécessaires pour alimenter une chaîne de valeur et de fabrication complète au niveau local, a-t-il souligné en marge de la Semaine africaine de l'électromobilité. Il est aussi nécessaire d'instaurer des infrastructures de recharge, de développer les compétences et de créer des pôles de production régionaux pour alimenter la révolution de la mobilité en Afrique.

