Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251022/lafrique-doit-construire-sa-propre-chaine-de-valeur-delectromobilite---un-professeur-ghaneen-1079765610.html
L'Afrique doit construire sa propre chaîne de valeur d'électromobilité - un professeur ghanéen
L'Afrique doit construire sa propre chaîne de valeur d'électromobilité - un professeur ghanéen
Sputnik Afrique
Créer des opportunités pour les Africains est essentiel pour parvenir à l'autonomie dans le secteur de l'électromobilité, a déclaré à Sputnik Afrique Eric... 22.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-22T09:59+0200
2025-10-22T09:59+0200
afrique
voiture électrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/0a/1065478980_0:241:3070:1968_1920x0_80_0_0_1ad969a1ed7377a2c86d9c42ab346c3c.jpg
Si le continent représente moins de 1 % des flottes mondiales de véhicules électriques, il possède les ressources – du manganèse au cobalt – nécessaires pour alimenter une chaîne de valeur et de fabrication complète au niveau local, a-t-il souligné en marge de la Semaine africaine de l'électromobilité. Il est aussi nécessaire d'instaurer des infrastructures de recharge, de développer les compétences et de créer des pôles de production régionaux pour alimenter la révolution de la mobilité en Afrique.
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/0a/1065478980_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_7f6d7f2a16f3a1e7c720d81b1f8e84fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrique, voiture électrique
afrique, voiture électrique

L'Afrique doit construire sa propre chaîne de valeur d'électromobilité - un professeur ghanéen

09:59 22.10.2025
CC0 / Unsplash/Michael Fousert / Une voiture électrique, image d'illustration
Une voiture électrique, image d'illustration - Sputnik Afrique, 1920, 22.10.2025
CC0 / Unsplash/Michael Fousert /
S'abonner
Créer des opportunités pour les Africains est essentiel pour parvenir à l'autonomie dans le secteur de l'électromobilité, a déclaré à Sputnik Afrique Eric Ofosu Antwi, professeur associé à l'Université de l'énergie et des ressources naturelles du Ghana.
Si le continent représente moins de 1 % des flottes mondiales de véhicules électriques, il possède les ressources – du manganèse au cobalt – nécessaires pour alimenter une chaîne de valeur et de fabrication complète au niveau local, a-t-il souligné en marge de la Semaine africaine de l'électromobilité.
"Nous devons créer la chaîne de valeur de l'électromobilité en Afrique. Nous n'avons pas besoin d'extraire ces minerais, d'envoyer les matières premières en Europe et en Chine, qui les transformeraient en batteries et nous les revendraient", a-t-il déclaré.
Il est aussi nécessaire d'instaurer des infrastructures de recharge, de développer les compétences et de créer des pôles de production régionaux pour alimenter la révolution de la mobilité en Afrique.
"L'Afrique a la possibilité d'être autonome en matière de mobilité électrique, voire d'exporter", a ajouté Eric Ofosu Antwi, appelant à une action gouvernementale délibérée et à une coopération régionale dans le cadre de l'Accord de libre-échange continental africain.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала