L'Afrique doit construire sa propre chaîne de valeur d'électromobilité - un professeur ghanéen
22.10.2025
L'Afrique doit construire sa propre chaîne de valeur d'électromobilité - un professeur ghanéen
Créer des opportunités pour les Africains est essentiel pour parvenir à l'autonomie dans le secteur de l'électromobilité, a déclaré à Sputnik Afrique Eric Ofosu Antwi, professeur associé à l'Université de l'énergie et des ressources naturelles du Ghana.
Si le continent représente moins de 1 % des flottes mondiales de véhicules électriques, il possède les ressources – du manganèse au cobalt – nécessaires pour alimenter une chaîne de valeur et de fabrication complète au niveau local, a-t-il souligné en marge de la Semaine africaine de l'électromobilité.
"Nous devons créer la chaîne de valeur de l'électromobilité en Afrique. Nous n'avons pas besoin d'extraire ces minerais, d'envoyer les matières premières en Europe et en Chine, qui les transformeraient en batteries et nous les revendraient", a-t-il déclaré.
Il est aussi nécessaire d'instaurer des infrastructures de recharge, de développer les compétences et de créer des pôles de production régionaux pour alimenter la révolution de la mobilité en Afrique.
"L'Afrique a la possibilité d'être autonome en matière de mobilité électrique, voire d'exporter", a ajouté Eric Ofosu Antwi, appelant à une action gouvernementale délibérée et à une coopération régionale dans le cadre de l'Accord de libre-échange continental africain.