Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
Guerre cognitive US: "L'addiction aux plateformes socio-numériques peut mener à une déshumanisation"
Guerre cognitive US: "L'addiction aux plateformes socio-numériques peut mener à une déshumanisation"
Ryma Rouibi, Maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information, à Alger, explique en profondeur à L'Afrique... 22.10.2025, Sputnik Afrique
Guerre cognitive US: "L'addiction aux plateformes socio-numériques peut mener à une déshumanisation"
Guerre cognitive US: "L'addiction aux plateformes socio-numériques peut mener à une déshumanisation"
"En tant que systèmes d'information, les réseaux sociaux numériques combinent plusieurs dimensions théoriques et techniques. Ils sont à la fois des plateformes de communication et des outils analytiques qui influencent la manière dont les utilisateurs interagissent et prennent des décisions, pour ipso facto, diriger les nations vers un état de docilité, de servitude volontaire, vers un maximum de transparence, en résumant, créer un environnement où la vraisemblance remplace la vérité, et le réflexe se substitue à la réflexion. L’objectif est de débarrasser le monde de son imprévisibilité, d’en finir avec la force du hasard, les algorithmes où les bases de données sont utilisées pour rendre le futur prévisible et contrôlé.Les 'spin doctors' étatsuniens, pour reprendre l’expression d’Edward Bernays, sont passés maîtres dans l’art de manipuler l’opinion publique américaine et surtout internationale", affirme Ryma Rouibi, Maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (ENSJSI), à Alger.Et d'ajouter: "L’acquisition des outils technologiques ne suffit pas, il faut armer les nations notamment africaines par la réflexion critique, par le renouement avec le doute, par une éducation aux médias, par la vérification de l’information, afin de préserve leur prise de décision loin du dictat étatsunien, car l’autonomie décisionnelle est aussi une question de souveraineté".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
2025
12:58 22.10.2025
Afrique en marche
Guerre cognitive US: "L'addiction aux plateformes socio-numériques peut mener à une déshumanisation"
Kamal Louadj
Ryma Rouibi, Maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information, à Alger, explique en profondeur à L'Afrique en marche les mécanismes techniques, philosophiques, sociologiques et sécuritaires de la "Guerre cognitive" US contre le reste du monde en vue d'y assoir la domination étasunienne.
"En tant que systèmes d'information, les réseaux sociaux numériques combinent plusieurs dimensions théoriques et techniques. Ils sont à la fois des plateformes de communication et des outils analytiques qui influencent la manière dont les utilisateurs interagissent et prennent des décisions, pour ipso facto, diriger les nations vers un état de docilité, de servitude volontaire, vers un maximum de transparence, en résumant, créer un environnement où la vraisemblance remplace la vérité, et le réflexe se substitue à la réflexion. L’objectif est de débarrasser le monde de son imprévisibilité, d’en finir avec la force du hasard, les algorithmes où les bases de données sont utilisées pour rendre le futur prévisible et contrôlé.
Les 'spin doctors' étatsuniens, pour reprendre l’expression d’Edward Bernays, sont passés maîtres dans l’art de manipuler l’opinion publique américaine et surtout internationale", affirme Ryma Rouibi, Maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (ENSJSI), à Alger.
Dans le même sens, elle explique que "l'addiction aux plateformes peut mener à une déshumanisation, où les interactions virtuelles remplacent les connexions authentiques, entraînant une perte d'empathie et de compréhension de la réalité. Les nouveaux médias sociaux transforment également la façon dont les communautés sont formées et maintenues ; les gens transfèrent leur allégeance de la nation vers une cause et les sites de réseautage social créent des communautés virtuelles plus grandes que de nombreux pays, les guerres cognitives visent à agir sur le cerveau de l’adversaire puisque c’est là que s’y gagnent les guerres".
Et d'ajouter: "L’acquisition des outils technologiques ne suffit pas, il faut armer les nations notamment africaines par la réflexion critique, par le renouement avec le doute, par une éducation aux médias, par la vérification de l’information, afin de préserve leur prise de décision loin du dictat étatsunien, car l’autonomie décisionnelle est aussi une question de souveraineté".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
