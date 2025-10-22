https://fr.sputniknews.africa/20251022/guerre-cognitive-us-laddiction-aux-plateformes-socio-numeriques-peut-mener-a-une-deshumanisation-1079771249.html

Guerre cognitive US: "L'addiction aux plateformes socio-numériques peut mener à une déshumanisation"

Ryma Rouibi, Maître de conférences à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information, à Alger

"En tant que systèmes d'information, les réseaux sociaux numériques combinent plusieurs dimensions théoriques et techniques. Ils sont à la fois des plateformes de communication et des outils analytiques qui influencent la manière dont les utilisateurs interagissent et prennent des décisions, pour ipso facto, diriger les nations vers un état de docilité, de servitude volontaire, vers un maximum de transparence, en résumant, créer un environnement où la vraisemblance remplace la vérité, et le réflexe se substitue à la réflexion. L’objectif est de débarrasser le monde de son imprévisibilité, d’en finir avec la force du hasard, les algorithmes où les bases de données sont utilisées pour rendre le futur prévisible et contrôlé.Les 'spin doctors' étatsuniens, pour reprendre l’expression d’Edward Bernays, sont passés maîtres dans l’art de manipuler l’opinion publique américaine et surtout internationale", affirme Ryma Rouibi, Maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (ENSJSI), à Alger.Et d'ajouter: "L’acquisition des outils technologiques ne suffit pas, il faut armer les nations notamment africaines par la réflexion critique, par le renouement avec le doute, par une éducation aux médias, par la vérification de l’information, afin de préserve leur prise de décision loin du dictat étatsunien, car l’autonomie décisionnelle est aussi une question de souveraineté".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

