FIIS-2025: "Il y a un changement de paradigme dans l’approche des nouvelles autorités sénégalaises"

22.10.2025
"Le Forum Invest In Senegal 2025 a fermé ses portes sur des résultats appréciables, mettant en évidence des intentions d'investissements de l'ordre de 13.211 milliards de francs CFA, soit plus de 23 milliards de dollars pour environ 51 projets et conventions. Ces engagements reflètent une confiance renouvelée au Sénégal et aux politiques mises en œuvre. Mais il faut retenir que le gros du travail est à venir pour l'APIX, l'organisateur du Forum et pour le ministère de l'Économie et des finances. Il s'agit en effet de traduire concrètement ces engagements d'investissements dans les secteurs ciblés: l'agro-industrie, le numérique, les énergies renouvelables, le BTP et les infrastructures, l'industrie pharmaceutique, la santé, l'économie bleue et le tourisme. Ces engagements et ces intentions demandent une préparation méticuleuse avant que les investissements ne soient décaissés. Je pense que dans un horizon d'un à cinq ans, tous ces projets peuvent être réalisés", affirme à Radio Sputnik Afrique Cheikh Thiam, économiste et journaliste sénégalais, ancien directeur général du journal Le Soleil.Dans le même sens, Cheikh Thiam estime que "oui, il y a effectivement un changement de paradigme dans l'approche des nouvelles autorités sénégalaises. Il est surtout question de bâtir un partenariat gagnant-gagnant. Le Président de la République, Bassirou Diomaye, l'a bien rappelé car c'est un des piliers du souverainisme. Le Sénégal a toujours été grand perdant dans de nombreux contrats mal négociés dans le passé. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, ne cesse de le rappeler aussi, précisant que la renégociation des contrats est un impératif. Il a d'ailleurs mis en place une équipe de compétences issues de l'administration centrale, du secteur privé et du cercle des avocats, pour renégocier un grand nombre de contrats. L'équipe est d'ailleurs en place avec un agenda de travail chargé. J'ai espoir qu'on parviendra à des résultats notables dans les secteurs visés, notamment prioritaires".
FIIS-2025: "Il y a un changement de paradigme dans l’approche des nouvelles autorités sénégalaises"
Cheikh Thiam, économiste et journaliste sénégalais, ex-DG du journal Le Soleil, estime auprès de L'Afrique en marche que les résultats de la deuxième édition du Forum Invest In Senegal 2025 sont positifs et ont même dépassé les attentes des organisateurs. Il a expliqué les réformes ayant conduit à ce succès et les impératifs de sa concrétisation.
"Le Forum Invest In Senegal 2025 a fermé ses portes sur des résultats appréciables, mettant en évidence des intentions d’investissements de l'ordre de 13.211 milliards de francs CFA, soit plus de 23 milliards de dollars pour environ 51 projets et conventions. Ces engagements reflètent une confiance renouvelée au Sénégal et aux politiques mises en œuvre. Mais il faut retenir que le gros du travail est à venir pour l’APIX, l'organisateur du Forum et pour le ministère de l’Économie et des finances. Il s’agit en effet de traduire concrètement ces engagements d’investissements dans les secteurs ciblés: l'agro-industrie, le numérique, les énergies renouvelables, le BTP et les infrastructures, l'industrie pharmaceutique, la santé, l'économie bleue et le tourisme. Ces engagements et ces intentions demandent une préparation méticuleuse avant que les investissements ne soient décaissés. Je pense que dans un horizon d’un à cinq ans, tous ces projets peuvent être réalisés", affirme à Radio Sputnik Afrique Cheikh Thiam, économiste et journaliste sénégalais, ancien directeur général du journal Le Soleil.
Et de souligner: "Le Sénégal va engager d’importantes réformes dans le domaine de la fiscalité, des marchés publics, des contrats publics, etc. Le Code général des impôts a récemment subi un réaménagement pour trouver les ressources devant permettre de financer le Plan de redressement économique et social (PRES) lancé récemment par le Premier ministre, Ousmane Sonko. D’autres importants chantiers de réformes sont en cours pour adapter le contexte économique aux ambitions de la Vision Sénégal 2050. Déjà le budget 2026 porte les marques de ces réformes majeures pour son vote avant le 31 décembre 2025. Pour les nouvelles autorités, ces réformes portent l’espoir d’une mise en œuvre pertinente de la Vision 2050, avec un changement de paradigmes et de ruptures systémiques en matière de gestion publique et de bonne gouvernance".
Dans le même sens, Cheikh Thiam estime que "oui, il y a effectivement un changement de paradigme dans l’approche des nouvelles autorités sénégalaises. Il est surtout question de bâtir un partenariat gagnant-gagnant. Le Président de la République, Bassirou Diomaye, l’a bien rappelé car c’est un des piliers du souverainisme. Le Sénégal a toujours été grand perdant dans de nombreux contrats mal négociés dans le passé. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, ne cesse de le rappeler aussi, précisant que la renégociation des contrats est un impératif. Il a d’ailleurs mis en place une équipe de compétences issues de l’administration centrale, du secteur privé et du cercle des avocats, pour renégocier un grand nombre de contrats. L’équipe est d’ailleurs en place avec un agenda de travail chargé. J’ai espoir qu’on parviendra à des résultats notables dans les secteurs visés, notamment prioritaires".
