FIIS-2025: "Il y a un changement de paradigme dans l’approche des nouvelles autorités sénégalaises"

FIIS-2025: "Il y a un changement de paradigme dans l’approche des nouvelles autorités sénégalaises"

22.10.2025

"Le Forum Invest In Senegal 2025 a fermé ses portes sur des résultats appréciables, mettant en évidence des intentions d’investissements de l'ordre de 13.211 milliards de francs CFA, soit plus de 23 milliards de dollars pour environ 51 projets et conventions. Ces engagements reflètent une confiance renouvelée au Sénégal et aux politiques mises en œuvre. Mais il faut retenir que le gros du travail est à venir pour l’APIX, l'organisateur du Forum et pour le ministère de l’Économie et des finances. Il s’agit en effet de traduire concrètement ces engagements d’investissements dans les secteurs ciblés: l'agro-industrie, le numérique, les énergies renouvelables, le BTP et les infrastructures, l'industrie pharmaceutique, la santé, l'économie bleue et le tourisme. Ces engagements et ces intentions demandent une préparation méticuleuse avant que les investissements ne soient décaissés. Je pense que dans un horizon d’un à cinq ans, tous ces projets peuvent être réalisés", affirme à Radio Sputnik Afrique Cheikh Thiam, économiste et journaliste sénégalais, ancien directeur général du journal Le Soleil.Dans le même sens, Cheikh Thiam estime que "oui, il y a effectivement un changement de paradigme dans l’approche des nouvelles autorités sénégalaises. Il est surtout question de bâtir un partenariat gagnant-gagnant. Le Président de la République, Bassirou Diomaye, l’a bien rappelé car c’est un des piliers du souverainisme. Le Sénégal a toujours été grand perdant dans de nombreux contrats mal négociés dans le passé. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, ne cesse de le rappeler aussi, précisant que la renégociation des contrats est un impératif. Il a d’ailleurs mis en place une équipe de compétences issues de l’administration centrale, du secteur privé et du cercle des avocats, pour renégocier un grand nombre de contrats. L’équipe est d’ailleurs en place avec un agenda de travail chargé. J’ai espoir qu’on parviendra à des résultats notables dans les secteurs visés, notamment prioritaires".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

2025

