Des drones ont ciblé l'aéroport de Khartoum durant la nuit – médias arabes
Des drones ont ciblé l'aéroport de Khartoum durant la nuit – médias arabes
21.10.2025
Les sons de vol de drones et des systèmes de défense antiaérienne, ainsi que des bruits d'explosion ont été entendus ce 21 octobre dans la capitale soudanaise, à en croire les vidéos diffusées par un média arabe et par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux. Pour l'heure, il n'y a aucune réaction officielle.
Les sons de vol de drones et des systèmes de défense antiaérienne, ainsi que des bruits d'explosion ont été entendus ce 21 octobre dans la capitale soudanaise, à en croire les vidéos diffusées par un média arabe et par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux.
Pour l'heure, il n'y a aucune réaction officielle.