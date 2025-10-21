Afrique
Des drones ont ciblé l'aéroport de Khartoum durant la nuit – médias arabes
Des drones ont ciblé l'aéroport de Khartoum durant la nuit – médias arabes
21.10.2025 - Les sons de vol de drones et des systèmes de défense antiaérienne, ainsi que des bruits d'explosion ont été entendus ce 21 octobre dans la capitale soudanaise...
Les sons de vol de drones et des systèmes de défense antiaérienne, ainsi que des bruits d'explosion ont été entendus ce 21 octobre dans la capitale soudanaise, à en croire les vidéos diffusées par un média arabe et par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux. Pour l'heure, il n'y a aucune réaction officielle.
Des drones ont ciblé l'aéroport de Khartoum durant la nuit – médias arabes

07:55 21.10.2025
© AP Photo / Rashed Ahmedla fumée s'élève au-dessus de Khartoum, au Soudan, le jeudi 26 septembre 2024, après que l'armée soudanaise a lancé une opération pour prendre des zones de la capitale à son rival, les Forces paramilitaires de soutien rapide.
la fumée s'élève au-dessus de Khartoum, au Soudan, le jeudi 26 septembre 2024, après que l'armée soudanaise a lancé une opération pour prendre des zones de la capitale à son rival, les Forces paramilitaires de soutien rapide. - Sputnik Afrique, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Rashed Ahmed
Les sons de vol de drones et des systèmes de défense antiaérienne, ainsi que des bruits d'explosion ont été entendus ce 21 octobre dans la capitale soudanaise, à en croire les vidéos diffusées par un média arabe et par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux.
Pour l'heure, il n'y a aucune réaction officielle.
