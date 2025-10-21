https://fr.sputniknews.africa/20251021/des-drones-ont-cible-laeroport-de-khartoum-durant-la-nuit--medias-arabes--1079715904.html

Des drones ont ciblé l'aéroport de Khartoum durant la nuit – médias arabes

Les sons de vol de drones et des systèmes de défense antiaérienne, ainsi que des bruits d'explosion ont été entendus ce 21 octobre dans la capitale soudanaise... 21.10.2025, Sputnik Afrique

Les sons de vol de drones et des systèmes de défense antiaérienne, ainsi que des bruits d'explosion ont été entendus ce 21 octobre dans la capitale soudanaise, à en croire les vidéos diffusées par un média arabe et par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux. Pour l'heure, il n'y a aucune réaction officielle.

