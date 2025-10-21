Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20251021/ca-revele-une-vraie-preoccupation-et-une-vraie-degradation-des-infrastructures-de-notre-pays-1079739529.html
"Ça révèle une vraie préoccupation et une vraie dégradation des infrastructures de notre pays"
"Ça révèle une vraie préoccupation et une vraie dégradation des infrastructures de notre pays"
Sputnik Afrique
Le Musée du Louvre à Paris a été braqué de manière spectaculaire. Pour Sputnik Afrique, Maître Alain Duflot, avocat français, a analysé le profil des... 21.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-21T15:55+0200
2025-10-21T15:55+0200
zone de contact
podcasts
france
musée du louvre
braquage
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/15/1079739363_0:51:533:351_1920x0_80_0_0_82f1b3c02bc2bb8f3899e94e5b705f75.jpg
"Ça révèle une vraie préoccupation et une vraie dégradation des infrastructures de notre pays"
Sputnik Afrique
"Ça révèle une vraie préoccupation et une vraie dégradation des infrastructures de notre pays"
"Le mode opératoire qui a été utilisé démontre à la fois beaucoup de sang-froid, et beaucoup de maîtrise, une parfaite connaissance de la situation des lieux le jour du vol, à savoir une partie du musée en travaux, donc avec un système de sécurité qui était moindre, bien moindre, et qui a permis donc de dérober ces différents bijoux qui ont une valeur inestimable", a déclaré Maître Duflot.Retrouvez également dans cette émission:-Michel Randrianirina, Président de Madagascar.-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien sur la future rencontre Trump-Poutine à Budapest.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
france
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/15/1079739363_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_7ba0d65352e33ae66162efd806e3d4e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, аудио, france, musée du louvre, braquage
podcasts, аудио, france, musée du louvre, braquage

"Ça révèle une vraie préoccupation et une vraie dégradation des infrastructures de notre pays"

15:55 21.10.2025
Zone de Contact
"Ça révèle une vraie préoccupation et une vraie dégradation des infrastructures de notre pays"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Le Musée du Louvre à Paris a été braqué de manière spectaculaire. Pour Sputnik Afrique, Maître Alain Duflot, avocat français, a analysé le profil des malfaiteurs et le contexte dans lequel ils ont pu opérer.
"Le mode opératoire qui a été utilisé démontre à la fois beaucoup de sang-froid, et beaucoup de maîtrise, une parfaite connaissance de la situation des lieux le jour du vol, à savoir une partie du musée en travaux, donc avec un système de sécurité qui était moindre, bien moindre, et qui a permis donc de dérober ces différents bijoux qui ont une valeur inestimable", a déclaré Maître Duflot.
"Ça ne fait que confirmer ce que tout le monde connaît, à savoir qu'aujourd'hui, la France est en situation financière très délicate et, comme je disais, il y a des arbitrages qui doivent être faits, que ce soit en matière de sécurité, en matière de santé, en matière de culture. Et tout ça, ce sont des impasses. On fait des impasses sur des pans entiers de notre patrimoine national. Et donc, ça révèle une vraie préoccupation et une vraie dégradation des infrastructures de notre pays", a ajouté l'avocat.
Retrouvez également dans cette émission:
-Michel Randrianirina, Président de Madagascar.
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien sur la future rencontre Trump-Poutine à Budapest.

Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала