Sputnik Afrique
Le Musée du Louvre à Paris a été braqué de manière spectaculaire. Pour Sputnik Afrique, Maître Alain Duflot, avocat français, a analysé le profil des malfaiteurs et le contexte dans lequel ils ont pu opérer.
"Le mode opératoire qui a été utilisé démontre
à la fois beaucoup de sang-froid, et beaucoup de maîtrise, une parfaite connaissance de la situation des lieux le jour du vol, à savoir une partie du musée en travaux
, donc avec un système de sécurité qui était moindre
, bien moindre, et qui a permis donc de dérober ces différents bijoux qui ont une valeur inestimable", a déclaré Maître Duflot
.
"Ça ne fait que confirmer ce que tout le monde connaît, à savoir qu'aujourd'hui, la France est en situation financière très délicate et, comme je disais, il y a des arbitrages qui doivent être faits, que ce soit en matière de sécurité, en matière de santé, en matière de culture. Et tout ça, ce sont des impasses. On fait des impasses sur des pans entiers de notre patrimoine national. Et donc, ça révèle une vraie préoccupation et une vraie dégradation des infrastructures de notre pays", a ajouté l'avocat.
Retrouvez également dans cette émission:
-Michel Randrianirina, Président de Madagascar.
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien sur la future rencontre Trump-Poutine à Budapest.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact