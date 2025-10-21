https://fr.sputniknews.africa/20251021/ca-revele-une-vraie-preoccupation-et-une-vraie-degradation-des-infrastructures-de-notre-pays-1079739529.html

"Ça révèle une vraie préoccupation et une vraie dégradation des infrastructures de notre pays"

Le Musée du Louvre à Paris a été braqué de manière spectaculaire. Pour Sputnik Afrique, Maître Alain Duflot, avocat français, a analysé le profil des... 21.10.2025, Sputnik Afrique

"Le mode opératoire qui a été utilisé démontre à la fois beaucoup de sang-froid, et beaucoup de maîtrise, une parfaite connaissance de la situation des lieux le jour du vol, à savoir une partie du musée en travaux, donc avec un système de sécurité qui était moindre, bien moindre, et qui a permis donc de dérober ces différents bijoux qui ont une valeur inestimable", a déclaré Maître Duflot.Retrouvez également dans cette émission:-Michel Randrianirina, Président de Madagascar.-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien sur la future rencontre Trump-Poutine à Budapest.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

