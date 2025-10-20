https://fr.sputniknews.africa/20251020/terrain-hors-du-commun-quand-le-football-relie-lafrique-et-la-russie-1079685014.html

Terrain hors du commun: quand le football relie l’Afrique et la Russie

Terrain hors du commun: quand le football relie l'Afrique et la Russie

Sputnik Afrique

Certains footballeurs venus du continent africain ont choisi la Russie comme terre d’adoption, de combat et de gloire. Pourquoi ce choix? Quel a été le déclic?.. 20.10.2025, Sputnik Afrique

Certains footballeurs venus du continent africain ont choisi la Russie comme terre d'adoption, de combat et de gloire. Pourquoi ce choix? Quel a été le déclic? Et comment ce lien a-t-il évolué au fil des années?

Dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture retrouvez également les témoignages de:🎙 Moumi Ngamaleu, footballeur camerounais du Dinamo Moscou; 🎙Valeri Nepomniachi, entraîneur soviétique et russe venu au Cameroun en 1988, qui mena la sélection nationale jusqu’à l’exploit de la Coupe du monde 1990. De Yaoundé à Moscou, le sport tisse des liens bien plus profonds qu’on ne l’imagine. Préparez-vous à une plongée captivante au cœur d’une histoire méconnue: celle d’un dialogue russo-africain écrit à coups de buts.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify

