Russie: Terre de Culture
Jalons importants de l'histoire et de la culture russes, langue et formation, astuces d'adaptation à la vie dans le pays de la neige et, surtout, mystérieuse âme russe. Dans des épisodes de podcast d'une demi-heure, nous découvrirons ensemble cette culture dans toute sa diversité.
Terrain hors du commun: quand le football relie l’Afrique et la Russie
Certains footballeurs venus du continent africain ont choisi la Russie comme terre d’adoption, de combat et de gloire. Pourquoi ce choix? Quel a été le déclic?.. 20.10.2025, Sputnik Afrique
Certains footballeurs venus du continent africain ont choisi la Russie comme terre d’adoption, de combat et de gloire. Pourquoi ce choix? Quel a été le déclic? Et comment ce lien a-t-il évolué au fil des années?
Dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture retrouvez également les témoignages de:🎙 Moumi Ngamaleu, footballeur camerounais du Dinamo Moscou; 🎙Valeri Nepomniachi, entraîneur soviétique et russe venu au Cameroun en 1988, qui mena la sélection nationale jusqu’à l’exploit de la Coupe du monde 1990. De Yaoundé à Moscou, le sport tisse des liens bien plus profonds qu’on ne l’imagine. Préparez-vous à une plongée captivante au cœur d’une histoire méconnue: celle d’un dialogue russo-africain écrit à coups de buts.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
Russie: Terre de Culture
Terrain hors du commun: quand le football relie l’Afrique et la Russie
Certains footballeurs venus du continent africain ont choisi la Russie comme terre d’adoption, de combat et de gloire. Pourquoi ce choix? Quel a été le déclic? Et comment ce lien a-t-il évolué au fil des années?
"Il n'est pas interdit de rêver, il faut rêver grand. Mes jeunes sœurs, rêvez grand, rêvez toujours d'être les meilleures, rêvez toujours de signer des grands contrats et travaillez dur pour que tout cela arrive. Je ne peux que vous dire de ne jamais baisser les bras, peu importe ce qui arrive dans la vie. Il faut juste continuer de se battre", a confié au micro de Sputnik Gabrielle Aboudi Onguéné, attaquante de la sélection nationale du Cameroun et joueuse du CSKA Moscou.
Dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture retrouvez également les témoignages de:
🎙 Moumi Ngamaleu, footballeur camerounais du Dinamo Moscou;
🎙Valeri Nepomniachi, entraîneur soviétique et russe venu au Cameroun en 1988, qui mena la sélection nationale jusqu’à l’exploit de la Coupe du monde 1990.
De Yaoundé à Moscou, le sport tisse des liens bien plus profonds qu’on ne l’imagine. Préparez-vous à une plongée captivante au cœur d’une histoire méconnue: celle d’un dialogue russo-africain écrit à coups de buts.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
