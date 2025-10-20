https://fr.sputniknews.africa/20251020/avec-sa-presidence-de-luemoa-le-burkina-faso-brise-le-plafond-de-verre-de-linfluence-francaise-1079691629.html

Avec sa présidence de l’UEMOA, le Burkina Faso brise le plafond de verre de l’influence française

L’élection du ministre burkinabè des Finances à la présidence du Conseil des ministres de l’UEMOA marque plus qu’un simple changement de poste. Pour la... 20.10.2025, Sputnik Afrique

avenir souverain

podcasts

élections

intégration

union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa)

alliance des états du sahel (aes)

souveraineté

finance islamique

L'élection du ministre burkinabè des Finances à la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA marque plus qu'un simple changement de poste. Pour la première fois, un membre de l'Alliance des États du Sahel (AES) prend la tête d'une institution longtemps dominée par les influences francophiles.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le Dr Hyacinthe Wendlarima Ouédraogo nous invite à lire entre les lignes d’un moment historique pour l’Afrique de l’Ouest. Selon lui, l’élection d’Aboubakar Nacanabo à la tête du Conseil des ministres de l’UEMOA est bien plus qu’un geste protocolaire : c’est la preuve éclatante que les États du Sahel ne plient plus sous les vieilles pressions impériales. C’est un message clair, dit-il, que ces nations qu’on croyait marginalisées imposent désormais le respect du droit et de la légitimité au sein même des structures régionales. Une victoire symbolique de la souveraineté sur la soumission, de la dignité sur la dépendance, mais aussi une affirmation de solidarité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ces trois piliers d’un nouvel espoir africain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

2025

podcasts, élections, intégration, union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa), alliance des états du sahel (aes), souveraineté, finance islamique