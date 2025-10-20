Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
https://fr.sputniknews.africa/20251020/avec-sa-presidence-de-luemoa-le-burkina-faso-brise-le-plafond-de-verre-de-linfluence-francaise-1079691629.html
Avec sa présidence de l’UEMOA, le Burkina Faso brise le plafond de verre de l’influence française
Avec sa présidence de l’UEMOA, le Burkina Faso brise le plafond de verre de l’influence française
Sputnik Afrique
L’élection du ministre burkinabè des Finances à la présidence du Conseil des ministres de l’UEMOA marque plus qu’un simple changement de poste. Pour la... 20.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-20T15:21+0200
2025-10-20T15:21+0200
avenir souverain
podcasts
élections
intégration
union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa)
alliance des états du sahel (aes)
souveraineté
finance islamique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/14/1079691460_0:86:1281:806_1920x0_80_0_0_9265f79c961c37134261d69c1ff51e04.jpg
Avec sa présidence de l’UEMOA, le Burkina Faso brise le plafond de verre de l’influence française
Sputnik Afrique
L’élection du ministre burkinabè des Finances à la présidence du Conseil des ministres de l’UEMOA marque plus qu’un simple changement de poste. Pour la première fois, un membre de l’Alliance des États du Sahel (AES) prend la tête d’une institution longtemps dominée par les influences francophiles.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le Dr Hyacinthe Wendlarima Ouédraogo nous invite à lire entre les lignes d’un moment historique pour l’Afrique de l’Ouest. Selon lui, l’élection d’Aboubakar Nacanabo à la tête du Conseil des ministres de l’UEMOA est bien plus qu’un geste protocolaire : c’est la preuve éclatante que les États du Sahel ne plient plus sous les vieilles pressions impériales. C’est un message clair, dit-il, que ces nations qu’on croyait marginalisées imposent désormais le respect du droit et de la légitimité au sein même des structures régionales. Une victoire symbolique de la souveraineté sur la soumission, de la dignité sur la dépendance, mais aussi une affirmation de solidarité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ces trois piliers d’un nouvel espoir africain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/14/1079691460_46:0:1234:891_1920x0_80_0_0_7f2bcd5aa72c7ab97d91c169a4e0cda4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, élections, intégration, union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa), alliance des états du sahel (aes), souveraineté, finance islamique, аудио
podcasts, élections, intégration, union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa), alliance des états du sahel (aes), souveraineté, finance islamique, аудио

Avec sa présidence de l’UEMOA, le Burkina Faso brise le plafond de verre de l’influence française

15:21 20.10.2025
Avenir souverain
Avec sa présidence de l’UEMOA, le Burkina Faso brise le plafond de verre de l’influence française
S'abonner
- Sputnik Afrique
Ahmat Tahir Bakhit
Tous les articles
L’élection du ministre burkinabè des Finances à la présidence du Conseil des ministres de l’UEMOA marque plus qu’un simple changement de poste. Pour la première fois, un membre de l’Alliance des États du Sahel (AES) prend la tête d’une institution longtemps dominée par les influences francophiles.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le Dr Hyacinthe Wendlarima Ouédraogo nous invite à lire entre les lignes d’un moment historique pour l’Afrique de l’Ouest. Selon lui, l’élection d’Aboubakar Nacanabo à la tête du Conseil des ministres de l’UEMOA est bien plus qu’un geste protocolaire : c’est la preuve éclatante que les États du Sahel ne plient plus sous les vieilles pressions impériales. C’est un message clair, dit-il, que ces nations qu’on croyait marginalisées imposent désormais le respect du droit et de la légitimité au sein même des structures régionales. Une victoire symbolique de la souveraineté sur la soumission, de la dignité sur la dépendance, mais aussi une affirmation de solidarité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ces trois piliers d’un nouvel espoir africain.
“C’est un message fort que les États de l’AES ne sont pas faibles. Ce sont des États qui ont un poids économique et une force politique capables de tenir face à l’impérialisme et aux pressions sous-régionales. Beaucoup pensaient qu’on pourrait écarter le Burkina Faso en imposant un diktat venu des pays pro-français. Mais ces nations ont résisté, elles ont imposé le droit. Sans le soutien du Mali et du Niger, le Burkina aurait été isolé. Aujourd’hui, leur solidarité a brisé l’isolement et redonné sens à la légitimité africaine au sein de l’UEMOA”, a-t-il affirmé.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала