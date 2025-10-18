https://fr.sputniknews.africa/20251018/gabonlegislatives-le-parti-presidentiel-obtient-la-majorite-absolue-a-lassemblee-nationale-1079610085.html

Gabon/Législatives: le parti présidentiel obtient la majorité absolue à l’Assemblée nationale

Gabon/Législatives: le parti présidentiel obtient la majorité absolue à l’Assemblée nationale

Sputnik Afrique

Le parti de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), au pouvoir, a obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée nationale gabonaise, selon les résultats... 18.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-18T08:16+0200

2025-10-18T08:16+0200

2025-10-18T08:16+0200

gabon

afrique subsaharienne

élections législatives

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1b/1078800048_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080aa5f7877435731111f3981ca3c1f1.jpg

Créée le 5 juillet dernier par le Président Brice Oligui Nguema, l'UDB est arrivée en tête des législatives après avoir obtenu 103 sièges sur les 145 que compte l’Assemblée nationale, devenant la première force politique du pays, selon le ministère de l'intérieur, qui a rendu public les résultats provisoires du scrutin législatif.Ainsi, les députés de l’UDB représentent près de 71 % du parlement, soit la majorité absolue, loin devant le Parti démocratique gabonais (PDG) arrivé deuxième avec 16 sièges, dont 11 obtenus lors du second tour.Concernant les élections locales, qui se sont déroulées le 27 septembre dernier, l'UDB a également obtenu la majorité, dans 103 conseils locaux sur 122 possibles, d'après les résultats provisoires.La formation politique a remporté la majorité des sièges dans les grandes communes du pays, notamment à Libreville, Owendo, Port-Gentil, Franceville, Tchibanga, Lambaréné et Makokou, où les listes du parti ont obtenu des scores majoritaires à ce scrutin à un tour.

gabon

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

gabon, afrique subsaharienne, élections législatives