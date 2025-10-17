https://fr.sputniknews.africa/20251017/lavenir-de-gaza-ne-depend-ni-des-usa-ni-disrael-mais-de-la-determination-du-peuple-palestinien-1079579615.html
L’avenir de Gaza ne dépend ni des USA ni d'Israël, "mais de la détermination du peuple Palestinien"
L’avenir de Gaza ne dépend ni des USA ni d'Israël, "mais de la détermination du peuple Palestinien"
Le Pr Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et en sociologie politique à l'Université de Biskra, en Algérie, explique à L'Afrique en marche que...
11:18 17.10.2025 (Mis à jour: 11:20 17.10.2025)
Le Pr Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et en sociologie politique à l'Université de Biskra, en Algérie, explique à L'Afrique en marche que l'Accord de paix sur la guerre de Gaza conclu à Charm-el-Cheikh, "sous le couvert fallacieux d’instaurer la paix au Moyen-Orient et dans le monde, se révèle être une véritable supercherie".
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, le Pr Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l’Université de Biskra (Algérie), décrypte les véritables enjeux de l’accord de paix conclu à Charm-el-Cheikh. Selon lui, cet accord, présenté comme une initiative pour la paix, est en réalité “une véritable supercherie”.
“Son objectif essentiel est de fournir une bouée de sauvetage à Netanyahou et à Israël, isolés du monde entier après le génocide commis à Gaza”, explique le chercheur.
Il estime que les États-Unis cherchent à désarmer la résistance palestinienne en confiant la gestion de Gaza
à une instance internationale favorable à leurs intérêts, avec le soutien de certains États arabes.
“L’avenir de la Palestine et de Gaza ne dépend ni du diktat américain ni d’Israël, mais de la détermination du peuple palestinien à lutter jusqu’à la victoire totale contre cet ennemi inhumain et dépourvu d’éthique civilisée”, conclut-il.
À écouter dans L’Afrique en Marche — un éclairage sans détour sur les dessous géopolitiques de l’accord de Charm-el-Cheikh.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify