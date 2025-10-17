https://fr.sputniknews.africa/20251017/lavenir-de-gaza-ne-depend-ni-des-usa-ni-disrael-mais-de-la-determination-du-peuple-palestinien-1079579615.html

L’avenir de Gaza ne dépend ni des USA ni d'Israël, "mais de la détermination du peuple Palestinien"

Le Pr Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et en sociologie politique à l'Université de Biskra, en Algérie, explique à L'Afrique en marche que... 17.10.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, le Pr Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l’Université de Biskra (Algérie), décrypte les véritables enjeux de l’accord de paix conclu à Charm-el-Cheikh. Selon lui, cet accord, présenté comme une initiative pour la paix, est en réalité “une véritable supercherie”.Il estime que les États-Unis cherchent à désarmer la résistance palestinienne en confiant la gestion de Gaza à une instance internationale favorable à leurs intérêts, avec le soutien de certains États arabes. À écouter dans L’Afrique en Marche — un éclairage sans détour sur les dessous géopolitiques de l’accord de Charm-el-Cheikh.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

