Budapest précise les conditions du prochain sommet russo-américain
La date et les modalités du sommet russo-américain en Hongrie dépendront de l'issue de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays... 17.10.2025
11:40 17.10.2025 (Mis à jour: 11:43 17.10.2025)
La date et les modalités du sommet russo-américain en Hongrie dépendront de l’issue de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays prévue la semaine prochaine, a déclaré Péter Szijjártó.
Selon le ministre hongrois des Affaires étrangères, son pays est prêt à garantir la sécurité des négociations russo-américaines.
Il a ajouté que Budapest accueillerait respectueusement Poutine et garantirait sa liberté d'entrée et de sortie.
Le sommet russo-US en Hongrie pourrait avoir lieu une semaine après la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russe et américain, prévue la semaine prochaine, a déclaré Viktor Orban.
Donald Trump a annoncé jeudi qu'il rencontrerait M. Poutine à Budapest "dans les deux prochaines semaines" à l'issue d'un entretien qu'il a qualifié de "très productif".