Budapest précise les conditions du prochain sommet russo-américain

La date et les modalités du sommet russo-américain en Hongrie dépendront de l’issue de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays... 17.10.2025, Sputnik Afrique

Selon le ministre hongrois des Affaires étrangères, son pays est prêt à garantir la sécurité des négociations russo-américaines.Il a ajouté que Budapest accueillerait respectueusement Poutine et garantirait sa liberté d'entrée et de sortie.Le sommet russo-US en Hongrie pourrait avoir lieu une semaine après la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russe et américain, prévue la semaine prochaine, a déclaré Viktor Orban. Donald Trump a annoncé jeudi qu'il rencontrerait M. Poutine à Budapest "dans les deux prochaines semaines" à l'issue d'un entretien qu'il a qualifié de "très productif".

