Les prévisions de croissance du Nigeria revues à la hausse grâce à la production pétrolière

Les prévisions de croissance du Nigeria revues à la hausse grâce à la production pétrolière

16.10.2025

La croissance économique du pays le plus peuplé d’Afrique ressort en hausse de 0,5 point par rapport aux projections initiales de l'Institution financière internationale, reflétant une politique budgétaire plus accommodante et une confiance confirmée des investisseurs, explique le FMI dans son dernier rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale, relayé par les médias locaux.D’après la même source, les réformes entreprises dans les secteurs de l’énergie et de la finance ont contribué à attirer de nouveaux flux de capitaux, tandis que les ajustements du taux de change ont renforcé la transparence sur le marché des changes.Sur le plan commercial, le FMI relève que l’économie nigériane est moins exposée aux guerres des tarifs au niveau mondial qui ont affaibli les perspectives de croissance dans de nombreuses économies avancées.En dépit de la révision à la hausse des chiffres de croissance, le Nigeria demeure confrontée à de fortes pressions inflationnistes, dans la mesure où le taux d'inflation est attendu à 21% en 2025 et 18% en 2026, sous l’effet d’un niveau élevé des prix des produits alimentaires et de l’énergie.Dans l'optique d'une consolidation des performances économiques au Nigeria, le FMI a préconisé la poursuite de politiques budgétaires et monétaires rigoureuses, le renforcement du cadre institutionnel et la mise en œuvre de réformes pour la consolidation de la stabilité macroéconomique et la croissance inclusive.

