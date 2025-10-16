Afrique
Kiev et Londres préparent un sabotage contre le gazoduc Turkish Stream - services secrets russes
Kiev et Londres préparent un sabotage contre le gazoduc Turkish Stream - services secrets russes
Kiev et Londres préparent un sabotage contre le gazoduc Turkish Stream - services secrets russes. 16.10.2025, Sputnik Afrique
08:01 16.10.2025 (Mis à jour: 08:27 16.10.2025)
Kiev et Londres préparent un sabotage contre le gazoduc Turkish Stream – Moscou
La Russie dispose "d'informations selon lesquelles les Britanniques, en collaboration avec les services de renseignement ukrainiens, préparent des opérations de sabotage contre le gazoduc Turkish Stream", a déclaré le directeur du Service russe de sécurité.
De plus, des instructeurs des forces spéciales SAS de l'armée britannique et du MI6, l'agence de renseignement britannique, ont planifié une série de frappes de drones contre le Consortium du gazoduc de la Caspienne, dont les actionnaires comprennent des entreprises russes, kazakhes et américaines, a ajouté Alexandre Bortnikov.
Les services de renseignement britanniques prévoient d'utiliser des nageurs de combat pour attaquer des infrastructures critiques en Russie, notamment à l'aide de drones et de bateaux sans pilote.
Des preuves crédibles indiquent que des attentats terroristes et des sabotages en Russie sont commis sous le patronage des services de renseignement britanniques.
Enfin, l'opération "Toile d'araignée" menée par Kiev a été supervisée directement par les services de renseignement britanniques, peu avant les pourparlers entre les délégations ukrainienne et russe à Istanbul (le 2 juin dernier).
